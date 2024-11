Militares iniciaram as buscas no poço, localizado próximo ao Bairro Porteira, e encontraram a vítima submersa

Um adolescente de 13 anos morreu na tarde desta quarta-feira (27/11) após se afogar em um poço de quatro metros de profundidade na zona rural de Carmo de Minas, no Sul do estado.

Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que o garoto havia desaparecido cerca de 50 minutos antes do acionamento da corporação.

Os militares iniciaram as buscas no poço, localizado próximo ao Bairro Porteira, e encontraram a vítima submersa. O óbito foi confirmado no local pelos socorristas.

A perícia técnica da Polícia Civil concluiu os trabalhos preliminares no local e liberou o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo serviço funerário.