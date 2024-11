O carro de uma funerária capotou na MG-226, no município de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, no início da tarde desta quarta-feira (27/11).

O veículo transportava um corpo quando o motorista, de 41 anos, teria se assustado com um porco-do-mato que atravessou a pista. O condutor ficou ferido e precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Ituiutaba, responsável por atender à ocorrência, conversou com o motorista. Conforme os militares, ele afirmou que perdeu o controle da direção ao tentar desviar do animal. O automóvel capotou várias vezes e só parou na margem da rodovia.

Ainda segundo a PMRv, o condutor informou que levaria o corpo para a cidade de Capinópolis. A empresa responsável pelo serviço funerário foi acionada e concluiu o traslado.

Com lesões no braço e reclamando de dores pelo corpo, o motorista foi levado a um hospital do município para atendimento.