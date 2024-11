Mãe e filho foram assaltados e amarrados por um grupo de ladrões que invadiram a casa da família nesta terça-feira (26/11), em Uberlândia. Um prestador de serviços que estava na casa também foi rendido. Os ladrões fugiram e ainda não foram presos.

O crime aconteceu no Bairro Aclimação, zona leste da cidade do Triângulo Mineiro. Eram três ladrões, que invadiram a residência enquanto o prestador de serviço fazia a limpeza de estofados. Uma vizinha, inclusive, contou que o trio chegou a pedir água para ela. Segundo essa testemunha, os suspeitos estavam sentados na calçada da casa que foi assaltada.





Armados, eles renderam o prestador de serviço, de 42 anos, depois mãe, de 43 anos, e filho, de 15 anos. Antes de amarrarem a todos, os criminosos tentaram obrigar a mulher a fazer transferências via PIX, mas ela não conseguia por estar com as mãos trêmulas de nervosismo.

As vítimas foram amarradas e colocadas em um banheiro da casa, sob a ameaça dos ladrões armados. As ferramentas e o carro do trabalhador foram roubados, assim como três celulares, um notebook, uma TV e um computador.

As vítimas conseguiram se soltar e chamar a Polícia Militar, mas os bandidos não foram encontrados.

