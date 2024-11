O ajudante de uma loja de material de construção de Icém (SP) morreu na manhã desta quarta-feira (27/11), em via pública de Fronteira, no Triângulo Mineiro, a cerca de 10 km da cidade paulista. Ele foi eletrocutado.





Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Icém, o choque ocorreu no momento em que ele faria uma entrega de material de construção. “De acordo com informações preliminares, tudo indica que Cícero Tiboy sofreu uma descarga elétrica após a caçamba do caminhão em que trabalhava entrar em contato com um fio de alta tensão”, diz trecho da nota.





Outro trecho da nota divulgada destaca que o caso segue em investigação das autoridades para apuração completa das circunstâncias.





“Tiboy era conhecido por sua dedicação e por cativar a todos com sua personalidade marcante, deixando saudades e um legado de carinho entre familiares, amigos e colegas de trabalho", prossegue a nota



"Manifestamos nossa solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor, pedindo a Deus que conforte seus corações. Descanse em paz, Cícero", finaliza.