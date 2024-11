O prazo para os consumidores lesados por empresas do grupo 123 Milhas solicitarem a inclusão na lista de credores ou corrigir o valor a ser devolvido foi prorrogado para o dia 3 de dezembro. A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) lançou uma cartilha que orienta como o cliente deve proceder.





De acordo com o documento, os consumidores devem acessar o site da Administradora Judicial e conferir se os próprios dados estão incluídos de forma correta na Lista de Credores, além de verificar se os valores dos créditos estão certos.





Caso o consumidor ainda não esteja na Lista de Credores, ele deve solicitar a inclusão diretamente para a Administradora Judicial. O processo é chamado de Habilitação de crédito. De acordo com a Defensoria Pública, o procedimento de habilitação de crédito ou divergência é feito de forma extrajudicial. Com isso, nessa fase não é necessário contratar advogado ou buscar a Defensoria Pública.





Para realizar a habilitação, o cliente deve estar logado no site. Em seguida, deve acessar o link disponibilizado ao lado do “Caso queira se habilitar”. O consumidor deve preencher com os dados e informar se tem ação judicial em andamento contra o grupo econômico 123 Milhas.





Caso o cliente tenha proposto na Justiça um processo contra essas empresas para cobrar a indenização de danos materiais ou morais, ele deve indicar os dados relativos ao processo nos campos correspondentes. Conforme a Defensoria Pública é possível incluir mais de uma ação.

Com esse passo feito, o consumidor deve acessar a opção disponibilizada ao lado de “Para adicionar um novo negócio” e preencher as informações do formulário, indicando os dados do contrato celebrado com as empresas do grupo 123 Milhas.





De acordo com a Defensoria Pública, o cliente deve ser criterioso e priorizar o preenchimento das informações da forma mais completa possível. Além disso, o consumidor deve reunir todos os documentos que podem servir como prova do contrato celebrado e não cumprido pela empresa. É possível enviar mais de um arquivo.

Exemplo de documentos que podem ser prova





Comprovantes de desconto dos valores no seu cartão de crédito

Comprovantes de pagamento de boletos ou de transferência de valores à empresa

Confirmação da compra de passagem aérea ou de pacote de viagem recebidos no seu e-mail

Confirmação da compra de serviços disponíveis no site da 123 Milhas

Comprovantes da venda de milhas, entre outros.





Em uma situação da qual o cliente tenha realizado mais de um contrato com o Grupo 123 Milhas e tenha mais valores a receber, é possível fazer o procedimento “adicionar um novo negócio” quantas vezes forem necessárias para contemplar todos esses créditos.





Se por meio da consulta, o consumidor encontrar algum valor com divergência é possível solicitar a alteração. Para isso, o cliente deve acessar o procedimento “Habilitações e divergências” e preencher o formulário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Todos os procedimentos podem ser realizados pelos próprios consumidores por meio da internet até a próxima terça-feira (3/12).