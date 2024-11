Um adolescente de 15 anos morreu atropelado por um caminhão que estava em manutenção no pátio do almoxarifado da Prefeitura Municipal de São João da Mata, no Sul de Minas Gerais. João Lucas Luiz Alves foi atingido pelo caminhão enquanto trabalhava com um familiar.

Em nota, a Prefeitura de São João da Mata informou que o adolescente era funcionário de uma empresa terceirizada, contratada por meio de processo licitatório para executar o serviço. O acidente aconteceu por volta de 10h30 da manhã desta terça-feira (27/11).





"A prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e manifesta mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de trabalho da vítima. Reforçamos que a empresa responsável pelo serviço prestado é contratada em conformidade com todas as normas legais e de segurança exigidas", disse a nota.



Segundo testemunhas, o veículo estava parado recebendo manutenção quando, em determinado momento, o eixo se soltou e o caminhão se moveu, passando com as rodas sobre o adolescente.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o menor ao Hospital de Ginirin, em Poço Fundo, mas ele não resistiu e morreu antes de dar entrada na unidade de saúde. A perícia da Polícia Civil também esteve no local.





"A Polícia Militar registrou o caso e encaminhou as informações à Delegacia de Polícia Civil para continuidade das investigações. A PMMG reforça seu compromisso com a segurança e a apuração dos fatos, lamentando profundamente o ocorrido", disse a PMMG, em nota.





O corpo de João Lucas Luiz Alves está sendo velado no Grupo PAF, em Pouso Alegre, e o sepultamento acontece às 13h desta quarta-feira (27/11), no Cemitério Municipal de Pouso Alegre.

Jornalista Iago Almeida / Especial ao EM