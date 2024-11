O carnaval continua ganhando adeptos na capital mineira, e o festejo de 2025 está previsto para ser ainda maior que o deste ano. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 568 blocos de rua se cadastraram para desfilar durante a próxima folia. Trata-se de um aumento de 5% em relação aos 536 blocos inscritos em 2024.

O período oficial para o carnaval belo-horizontino será entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março de 2025.





Além disso, conforme a administração municipal, 176 novos blocos de rua se inscreveram pela primeira vez para se apresentar no Carnaval de Belo Horizonte.

O número de cortejos também teve um aumento em comparação ao de 2024. Conforme a PBH, existe a previsão de 624 nas nove regionais da capital.

O número representa um aumento de 7% em relação a 2024, quando 581 cortejos foram para as ruas. De acordo com a PBH, o número de cortejos pode oscilar até o período oficial da folia, já que alguns blocos desistem de suas apresentações. Em média, com base nos anos anteriores, existe uma desistência de 20% dos desfiles pré-cadastrados.

De acordo com a administração municipal, os dados obtidos durante o cadastramento são essenciais para que a Belotur consiga planejar a folia em conjunto com outros órgãos públicos. Além disso, as informações também ajudam a PBH a antecipar necessidades relacionadas a desvios de trânsito, serviços de limpeza, instalação de banheiros químicos e segurança.





Até esta sexta-feira (29/11), os blocos podem se inscrever para o Edital de Auxílio Financeiro. Um dos requisitos para adquirir essa ajuda é ter realizado o cadastramento. De acordo com a prefeitura, a Belotur já começou a se reunir com os blocos de rua cadastrados para o fechamento de trajetos e outros detalhes operacionais.





Para a presidente da Belotur, Bárbara Menucci, o grande objetivo deste ano é criar um carnaval de baixo carbono, e o trabalho em conjunto com os blocos vai construir uma celebração que beneficie tanto a cidade quanto o planeta.





“Nossa festa demonstra sua importância cultural, e o engajamento do povo de Belo Horizonte novamente é destacado, apresentando um número expressivo de blocos inscritos. Após o cadastramento, realizamos reuniões individuais com cada bloco para definir detalhes operacionais e convidá-los a se tornar agentes de transformação da cidade, adotando as práticas socioambientais que estamos implementando na festa”, afirma Bárbara Menucci.





Carnaval mais sustentável

Em 2025, a administração municipal espera que a folia atraia cerca de 6 milhões de visitantes e movimente, pelo menos, R$ 1 bilhão na economia local. Em 2024, conforme dados da PBH, o carnaval recebeu 5,5 milhões de foliões, entre 262 mil turistas, e movimentou R$ 943 milhões.

A grande novidade para 2025 é a adoção de práticas de sustentabilidade, com um foco especial na descarbonização do Carnaval.





Dentre as medidas propostas da prefeitura para o "Carnaval Baixo Carbono", estão o plantio de mudas em áreas estratégicas e o programa Recicla Belô, que oferece suporte aos catadores de resíduos. Além disso, o festejo vai promover medidas sociais para trazer mais segurança para os foliões. Serão criados pontos de acolhimento para vítimas de assédio e a implantação de um protocolo de quebra de silêncio.



Em uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) com a Belotur, um inventário detalhado das emissões de carbono associadas ao carnaval será elaborado. De acordo com a prefeitura, com base nesse documento, serão desenvolvidas estratégias de mitigação e compensação.

Para realização da festa, a administração municipal prevê um orçamento de R$ 20 milhões. Do montante, 38% será investido no patrocínio aos blocos caricatos e escolas de samba. O carnaval belo-horizontino conta com blocos de rua, desfiles de escolas de samba e blocos caricatos, além do tradicional Kandandu — a abertura oficial com encontro de blocos afro — e da eleição da Corte Momesca.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata