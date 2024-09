Nos preparativos para o Carnaval de 2025, parques e centros culturais de BH serão disponibilizados para ensaios de blocos de rua e caricatos e escolas de samba. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na manhã desta quinta-feira (19/9), em entrevista coletiva de imprensa.





Ao todo, 13 centros culturais e 58 parques municipais estarão abertos mediante agendamento prévio com as pastas responsáveis. A festa já tem um orçamento garantido de R$ 20 milhões. Desse montante, 38% serão investidos no patrocínio aos blocos de rua e caricatos e escolas de samba. A previsão é de que os recursos sejam liberados ainda neste ano.





A folia belo-horizontina também terá um circuito gastronômico ao longo do trajeto dos foliões. A iniciativa, ainda sem detalhes da execução, conta com a parceria de bares e restaurantes da capital. “A gente quer trazer a gastronomia como transversal, até porque BH é reconhecida como cidade criativa da gastronomia pela Unesco. O folião que estiver em BH vai ter um lugar bom e gostoso para comer. Queremos trazer essa referência para o folião se programar”, destaca a presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Bárbara Menucci.





Mais foliões nas ruas





Depois de receber 5,5 milhões de foliões nas ruas em 2024 — estimativa que considera a soma de participações em todos os blocos de rua que desfilaram na capital mineira — a prefeitura agora estima aumentar em quase 10% o número nas ruas. “Pela experiência que temos, vamos aumentar esse número e chegar a 6 milhões de pessoas. Estamos falando em trazer para Belo Horizonte R$ 1 milhão de recursos de investimento na cidade”, afirma Fuad.

Nesta quinta-feira, a prefeitura também assinou um convênio com o Sebrae Minas para a elaboração de um estudo que viabilize a sustentabilidade financeira e a geração de renda para blocos e escolas de samba ao longo de todo o ano.

Cadastro de ambulantes





Os belo-horizontinos interessados em vender produtos durante o Carnaval em 2025 poderão se inscrever como ambulantes em dezembro deste ano. A novidade é que, depois das grandes filas e reclamações registradas durante o cadastro em 2024, as inscrições poderão ser feitas de forma presencial ou on-line. A entrega das credenciais será em fevereiro.

Em 2024, quase 21 mil pessoas se cadastraram para trabalhar como vendedores ambulantes durante a programação carnavalesca na cidade. No ano anterior, o número chegou a 16 mil.