O Bloco Samba Queixinho está com inscrições abertas para oficinas de bateria todas as terças-feiras, às 19h, no bairro Sagrada Família, regional leste de Belo Horizonte.



O Samba Queixinho é tradicional e homenageia os bares da capital mineira. E não é por menos, as aulas que as aulas serão no Pub The Mexican. As oficinas são para formar a bateria do bloco de 2025 e os inscritos poderão aprender ou ampliar as habilidades em instrumentos como Chocalho, Repinique, Surdos, Tamborim e Caixa.







Para participar não é preciso ser experiente nos instrumentos musicais, as aulas abordarão técnicas de percussão, ritmos tradicionais de carnaval, trabalho em equipe e coordenação. Os interessados devem ter disponibilidade para participar das aulas e se inscrever por meio do formulário.

Serviço:

Oficina de bateria Samba Queixinho

Datas: terças-feiras

Horário: 19h

Local: The Mexican Pub - Av. Silviano Brandão, 1891 - Sagrada Família

Inscrição: 31 98763-1354