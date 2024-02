A Praça da Liberdade foi palco da festa de debutante do bloco Samba Queixinho, que desfilou nesse domingo (11/2), em Belo Horizonte. Fundado em 2009, o grupo carnavalesco teve como tema "A boemia resiste e o Queixinho também" para o cortejo de 2024.

A ideia foi homenagear os botecos da capital, considerada a capital dos bares, e o jornalista Nenel, dono do canal Baixa Gastronomia, que resenha os principais locais da capital. Os adereços do bloco foram feitos pelo artista plástico Léo Piló, somente com materiais recicláveis.

Com músicas tocadas só na bateria, o tradicional bloco embalou o público com o melhor do samba. A festa para a família levou pessoas de todas as idades para o tradicional ponto turístico da capital.