As inscrições para o credenciamento estão disponíveis online no portal da PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou, nesta terça-feira (5/11) o prazo para o credenciamento dos blocos de rua para o Carnaval de 2025 e, agora, os organizadores têm até sexta-feira (8/11), às 23h59, para concluírem o cadastro. As inscrições devem ser feitas no site eventos.pbh.gov.br.





Os representantes dos blocos devem informar dados dos desfiles, como data, horário, trajeto e o tipo de equipamento de som que será utilizado. Isso vai permitir que a prefeitura preveja desvios de trânsito, limpeza, instalações de banheiros químicos e segurança.





As informações obtidas no cadastro também são requisitos obrigatórios para a inscrição no edital de auxílio financeiro, que será publicado em breve.

O manual com o passo a passo e o guia com orientações estão disponíveis aqui. Blocos que já participaram em outras edições poderão cadastrar até dois desfiles, já os estreantes, somente um.





Em relação ao tempo, considerando concentração, desfile e encerramento, o limite para os cortejos é de 6 horas. Além disso, os blocos não devem passar por áreas de risco de alagamento, áreas destinadas à programação oficial da PBH e áreas hospitalares, o que inclui seus acessos.





Ainda sobre os requisitos, o horário permitido para dispersão em toda a cidade será 22h, com algumas observações em áreas específicas, que podem ser conferidas no Manual.





Possíveis dúvidas devem ser enviadas para o e-mail carnaval.belotur@pbh.gov.br.