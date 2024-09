O Carnaval de Belo Horizonte terá uma nova escola de samba participando da folia. Isto porque neste sábado (14/9) haverá o lançamento da agremiação Unidos da Zona Leste. A escolha do nome é porque o fundador e presidente da escola, Ricardo Barrão, é "nascido e crescido" na região, especificamente no Bairro São Geraldo. “A região aqui sempre foi muito atuante no samba”, conta.

O artista, de 57 anos, pontua que vive no meio do samba há 40 anos, compondo canções e sambas-enredo e promovendo rodas de samba. Atualmente, Barrão organiza um grupo musical chamado A Roda. “Sou o fundador da maior roda de samba que BH já teve, que era o Pagode do Ferro Velho”, relata o compositor, que já teve músicas gravadas por grandes nomes, como Neguinho da Beija-Flor e Almir Guineto.

No carnaval, Barrão já compôs quase duas dezenas de sambas-enredo para escolas belo-horizontinas. O desejo de fundar a própria agremiação surgiu, inclusive, de insatisfações do compositor com o tratamento dado pela organização dos desfiles com os integrantes das escolas de samba. Uma das queixas citadas por Barrão é de que já teve sambas-enredo “nota 10” em vários carnavais, mas nunca recebeu qualquer prêmio.

“Quem realmente faz o carnaval não tem premiação nenhuma. Fica tudo com a escola”, desabafa, destacando que, além dos compositores, os mestres de bateria e outras funções também não são premiados.

Foi a partir do ideal de “estar dentro para mudar essas coisas” que Barrão passou a organizar, desde maio, a fundação da Escola de Samba Unidos da Zona Leste (G.R.E.S Zona Leste). A agremiação já deu entrada no processo para ingressar na Liga das Escolas de Samba de Belo Horizonte (A Liga) e a expectativa é de desfilar pelo grupo de acesso no próximo ano.

Atualmente, a escola conta com sete pessoas na diretoria e estima ter em torno de 100 integrantes. No evento de lançamento marcado para este sábado, haverá uma apresentação da comissão de frente, da bateria, dos mestre-sala e porta-bandeira e das passistas. Apesar de carregar no nome a Região Leste, Barrão explica que seu desejo é ter uma escola aberta para toda a cidade. “Se o pessoal de fora quiser vir, será um prazer”, esclarece. O evento de lançamento será gratuito e aberto ao público, a partir das 15h, na Rua Honório Bicalho, 771, Bairro Nova Vista.

Reverência

Na última quinta-feira (12), a Escola de Samba Unidos dos Guaranys foi homenageada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em razão dos 60 anos da sua fundação. A agremiação surgiu na Pedreira Prado Lopes, uma das favelas mais antigas da capital mineira, e tem uma história marcada pela promoção da cultura periférica. Neste meio tempo, a escola venceu quatro edições do carnaval belo-horizontino.

“A missão da Unidos dos Guaranys hoje é utilizar da energia do carnaval como uma mola propulsora para mudanças dentro da nossa comunidade. Não é uma escola de samba que acaba na quarta-feira de cinzas”, contou Gleison Fernandes da Silva, presidente da escola, durante discurso na assembleia.

Além da homenagem, representantes do poder público presentes na audiência anunciaram novidades para o Carnaval de 2025. Entre elas, está a antecipação do recebimento da verba destinada às escolas por editais de fomento à cultura. “Vocês não vão receber as verbas na véspera do Carnaval”, garantiu Sandra Mara Lima, da chefia do gabinete da presidência da Belotur, que também anunciou que a definição do novo local de desfile das escolas sairá em breve, que, atualmente, é na Avenida Afonso Pena, no Centro.

Outra novidade é que a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) pretende ampliar os prazos dos editais de fomento e tornar os procedimentos relativos à documentação mais acessíveis. “Estamos em planejamento para que o samba seja uma política pública continuada, considerando a importância, sobretudo, do fomento dos espaços para ensaios, dos eventos, das construções”, defendeu Arminda Aparecida de Oliveira, da coordenação institucional da SMC.

Folia



O desfile das escolas de samba do Carnaval de Belo Horizonte em 2024 foi vencido pela Estrela do Vale, que apresentou o enredo 'Vem Curtir Esta Viagem com o Pai da Aviação', homenagem ao inventor mineiro Santos Dumont. A agremiação levou o prêmio de R$ 95,4 mil. O segundo e terceiro lugares ficaram com as escolas Canto da Alvorada e Imperatriz de Venda Nova, respectivamente.

Participaram da disputa oito agremiações no grupo especial e quatro no grupo de acesso. Foram avaliados bateria, samba-enredo, conjunto, enredo, alegorias, adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e harmonia.