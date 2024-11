Com uma cerveja “mofada” e muito tira-gosto típico dos mineiros, o Bar do Laçador, situado no Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi reinaugurado nesse domingo (24/11) e tem se destacado entre os botecos da capital por uma visita que ficou tão marcada que ganhou até um quadro do momento, estampado na entrada do lugar.





O multiartista Bruno Mars, astro do pop que ganhou até registro brasileiro, passou pelo estabelecimento de Ronaldo Teixeira enquanto ainda estava na cidade, o último destino da sua turnê no país.





Após o cantor ser flagrado com uma lata de Brahma nos vídeos que circularam pela internet, a Ambev, empresa que produz a bebida, decidiu deixar sua marca no local também. A passagem do artista está eternizada no bar essencialmente belo-horizontino, que ganhou os tons vermelhos do produto e a frase “Bruninho esteve aqui” em sua nova identidade visual.

De acordo com o dono do bar, a cerveja ganhou destaque. Com a reforma, surgiram novos jogos de mesas e cadeiras, geladeira e produtos da marca.





Os holofotes, segundo Ronaldo, deu fôlego ao lugar que, antes, atendia como um açougue. O comerciante conta que teve muito prejuízo e acabou sendo obrigado a fechar a casa de carnes, que tinha há 22 anos, por causa de dívidas acumuladas. “Não tinha como ficar parado, então, cismei de abrir o bar e comecei a trabalhar nisso”, disse. O momento é intitulado por ele como o “empurrão” que faltava.





Sempre com a TV ligada, Ronaldo diz que sabia do alvoroço que seria o "tal do show" no estado. “Quando ele pediu a cerveja em inglês eu saquei. Conheci ele e, quando pensei em tirar uma foto, fiquei nervoso. Pedi para o pessoal que estava com ele fazer um vídeo enquanto eu estava na calçada."

Junto com sua esposa Margarete de Oliveira e reunindo a família, Ronaldo recebeu o público no fim de semana e deu forma, com muita “correria”, ao espaço quase como apadrinhado por Bruno Mars. “O pessoal adorou”, celebra.

O cardápio do bar tem seu prato-chefe: a galinhada, mas Ronaldo confessou que o que ganha mesmo o coração dos clientes é a moela.





Serviço

Bar do Laçador

Endereço: Rua Gurupá, 158 - Cachoeirinha

Horários: de terça a quinta das 9h às 21h/ sexta e sábado das 9h às 23h/ domingo das 9h às 19h





