Belo Horizonte terá uma quarta-feira (27/11) de céu claro a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva isolada e de curta duração a partir da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%, à tarde.





Nessa terça-feira (26/11), a temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 14,0 ºC, e a máxima foi de 29,6 ºC.

A capital deve apresentar uma ligeira elevação na temperatura ao longo da semana, mas manterá o céu parcialmente nublado até sexta-feira (29/11), quando há chances de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Minas Gerais





De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável, com céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. As demais regiões apresentam céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva.

As temperaturas tendem a se elevar gradativamente em todas as regiões do estado nos próximos dias.