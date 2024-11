O tatuador Cadu Underdog, que participou do vídeo viral do cantor Bruno Mars feito essa semana no Brasil, disse como foram os momentos em que esteve junto do artista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, o profissional responsável pela arte afirmou que Bruno foi humilde e agradável e que os dois conversaram bastante.

"Até fui convidado para tomar uns drinks com ele e com a banda. Pretendo preservar a magia desse momento, sem entrar em mínimos detalhes, respeitando a forma discreta como ele vive a vida e garantindo que ele continue me vendo como um cara legal."

Bruno Mars passou um mês no Brasil, fez 15 shows em cinco capitais e aproveitou o país como poucos artistas internacionais fazem. Como forma de despedida, o artista tatuou o Cristo Redentor na região do tórax.





O artista divulgou o desenho em um vídeo com a gravação de diversos momentos que viveu por aqui, como idas a bares e bastidores de shows. Tudo isso embalado por uma música no ritmo do funk cantada por ele.





"Obrigado Brasil por 15 shows incríveis. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Mais de um mês no Brasil e eu nunca mais vou ser o mesmo. Bonde do Brunão", escreveu o artista na legenda da publicação.