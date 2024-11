No Instagram, Zeca publicou um vídeo chamando Bruninho para uma "saideira", para encerrar a temporada de shows no país

Zeca Pagodinho convidou Bruno Mars para tomar uma cerveja com ele em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No Instagram, o pagodeiro publicou um vídeo chamando Bruninho para uma “saideira”, para encerrar a temporada de shows no país.

Segurando uma cerveja da marca Brahma, Zeca disparou: “Fala, Bruninho! Depois de ontem, você está oficialmente convidado a vir no nosso bar em Xerém. Pode vir tranquilo que tem bastante Brahma aqui”.

Bruno foi visto nas ruas de Belo Horizonte no início desta semana, tomando cerveja sentado na calçada de um bar. Depois, o artista subiu na garupa de uma moto e andou pela capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A apresentação em BH foi a última de Bruninho no Brasil. O astro passou mais de um mês no país, passando pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Nos shows, Bruno conquistou o coração dos fãs brasileiros ao falar frases em português e levar participações especiais nos espetáculos, como Thiaguinho. Ele também chegou a ganhar um CPF do Ministério da Gestão, com o nome “Bruno Márcio”.