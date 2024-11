O icônico pinguim Pingu está de volta! A série, que foi sucesso nos anos 1990 e 2000, vai ganhar uma nova adaptação, assinada pela Mattel - empresa reponsável pela Barbie. O projeto será tocado pelo estúdio de animação Aardman, que dirigiu o renomado "Wallace & Gromit — A Batalha dos Vegetais".





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Exibido no Brasil pela TV Cultura, “Pingu” foi lançado originalmente pela BBC em 1990. A série de TV foi criada por Otmar Gutmann, em uma produção suíço-alemã. Na trama, a o pinguim e sua família vivem diversas aventuras no Polo Sul. O desenho não tinha falas, apenas sons como o famoso “noot noot”.











A nova série será uma animação stop-motion, na mesma linha do original. “Você não poderia pedir um casamento mais perfeito [do que entre a Mattel e a Aardman]. Eu estava com a equipe deles. Estamos muito felizes com o projeto. Vai ser muito, muito especial. Pingu continua, naturalmente, tendo uma tremenda quantidade de afeição e atenção. E uma tremenda quantidade de relevância”, declarou o diretor de franquias da Mattel, Josh Silverman ao The Hollywood Reporter.





A empresa investe em remodelar personagens clássicas para se conectar com novas gerações, o que Silverman chama de “novastalgia”. “É uma propriedade intelectual que é nostálgica para os adultos, mas nova para as crianças em idade pré-escolar”, disse, citando o reboot de ‘Barney e Seus Amigos’.











Recentemente, o Pingu viralizou após aparecer em um vídeo criado por uma fã em que o pinguim de pelúcia se transforma no Pinguim, inimigo do Batman. Na paródia, o animal de massinha xinga, fala palavrão e pratica crimes cruéis.