Liderada pelo vocalista Reinaldo Amand, a Lurex tocará nesta noite, no Cine Theatro Brasil Vallourec, repertório idêntico ao do Queen no show de 1985

Reviver a apresentação do Queen e do U2 no show “Live aid”, realizado em 13 de junho de 1985, no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra. É o que promete as bandas Lurex e U2 Go Home, que sobem ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec nesta quinta-feira (7/11), às 20h30. Além dos hits tocados naquela ocasião, a Lurex e o U2 Go Home prometem tocar outros sucessos de Fred Mercury e Bono Vox, dentro do projeto “Especial Live aid + Greatests hits”.





No repertório, plateia pode esperar clássicos do U2, como “Sunday blood sunday”, “One”, “With or without you”, “Pride” e “I still haven’t found what I’m looking for”. Para os fãs de Queen, estão garantidos “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life”,“Crazy a little thing called love” e “A kind of magic”.

Idealizador do projeto, Shidarta Fonseca, vocalista do e U2 Go Home, ressalta que a ideia é mesmo ir além do “Live aid”. “Já tinha na cabeça esse projeto de fazer uma reprodução do ‘Live aid’ há muito tempo. A Lurex, comandada por Reinaldo Amand (voz e piano), subirá ao palco e reproduzirá na íntegra todas as músicas que o Queen tocou no em 1985, além de outros sucessos. Na ocasião, o show de Fred Mercury não foi longo, porque o evento contava com as maiores bandas do planeta”, detalha o músico.



Shidarta lembra que, quando chegou a vez de Bono Vox, era para o U2 cantar três canções, mas isso não aconteceu”. “O Bono desceu até a grade em frente ao palco para socorrer uma garota que estava sendo esmagada pela multidão. E com isso eles perderam tempo para apresentar a terceira música. E isso foi motivo de briga no camarim, quando a banda quase se desfez por causa do episódio. A ânsia de tocar a terceira música era grande por parte dos outros integrantes, já que era um megaevento, visto por quase todo o mundo.”

Após alguns anos, a garota salva por Bono contou em entrevista que o cantor havia salvo a sua vida, caso contrário morreria esmagada. “Então, nesse nosso show, vamos tocar a canção que ficou de fora da apresentação, que é ‘Pride’ (In the name of love). O espetáculo termina com as duas bandas no palco tocando juntas músicas de Mercury e Vox”, explica Shidarta, que revela que os dois grupos pretendem viajar com o espetáculo e já estão com algumas cidades agendadas. “Resolvemos estrear em BH para apresentar o projeto aos mineiros em primeira mão”, acrescenta.



Figurinos e cenário



O músico lembra que na ocasião do “Liv aid”, em 1985, tanto o U2, quanto o Queen estavam em momentos diferentes de carreira. “O Queen estava no ápice, talvez tenha sido um dos últimos shows de Fred Mercury, e o U2, pelo contrário, estava começando a sua carreira no Reino Unido e Estados Unidos. Depois desse show, eles catapultaram o seu local de grande banda, tanto que saíram na Time no final daquele ano como a melhor banda de rock de todos os tempos.”

Vocalista da Lurex, Reinaldo Amand reafirma que a banda tocará o ‘Live aid’ todo na íntegra com os figurinos e cenário iguais. “Esse é um projeto inédito, pois nunca foi feito no Brasil e acredito que até na América Latina. Teremos como convidado o tecladista Hugo Bizzotto, que tocará com as duas bandas”, avisa o artista.



No “Especial Live aid + Greatests hits” desta quinta, o espetáculo contará com um telão, no qual serão projetadas imagens do “Live aid”.



“ESPECIAL LIVE AID + GREATEST HITS”

Nesta quinta-feira (7/11), às 20h30, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Praça Sete). Ingressos: R$ 180 (inteira, plateia 1) e R$ 140 (solidário); R$ 140 (inteira, plateia 2) e R$ 110 (solidário). Meia-entrada na forma da lei. Ingressos solidários mediante doação de 1kg de alimento não perecível. À venda pelo Eventim ou na bilheteria local