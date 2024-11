Uma das vozes mais influentes do budismo no Brasil, Monja Coen participa do Sempre um Papo nesta quinta-feira (7/11), às 19h30, no Auditório Vivaldi Moreira do Tribunal de Contas de Minas Gerais (Av. Raja Gabaglia, 1.315 – Luxemburgo). Ela abordará temas sobre espiritualidade, autoconhecimento e a importância de práticas que promovam a paz interior, valores essenciais para o trabalho e para a sociedade atual.

Os temas permeiam o livro “Ser feliz: é possível? Um diálogo entre ciência e espiritualidade” (Papirus 7 Mares), escrito em coautoria com Gustavo Arns, que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, evento que reúne palestrantes do Brasil e do mundo.

Na obra, Arns e a monja zen budista apresentam uma análise sobre a felicidade que inclui reflexões relacionadas à procura de um propósito e ao contentamento com a vida. Segundo os autores, a busca por um estado de satisfação é um processo que envolve autoconhecimento, equilíbrio e capacidade de viver plenamente o presente.

Monja Coen destaca ainda o fato de a felicidade ser transitória, pois existem momentos de plenitude e outros de insatisfação. O evento, que terá a mediação de Jefferson da Fonseca, tem entrada franca por ordem de chegada, até alcançar a capacidade máxima do teatro, de 220 pessoas. Mais informações no site Sempre Um Papo.



