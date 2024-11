A banda Oasis anunciou nesta terça-feira (5/11) dois shows no Brasil. As apresentações fazem parte da turnê de reunião dos irmãos Gallagher, após 15 anos de hiato. Os shows estão marcados para 22 e 23 de novembro de 2025, no estádio do MorumBIS, em São Paulo. A venda de ingressos começa na próxima semana, a partir do dia 13. A pré-venda começa na terça, dia 12. Ambas às 10h.





“Povo do Brasil. O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve. Cadastre-se para a pré-venda de ingressos”, anunciou a banda. Para a pré-venda é preciso fazer um cadastro no link disponível no perfil oficial do Oasis.





Essa será a quarta passagem da banda pelo país. Eles já tocaram no país em 1998, 2001, 2006 e 2009. Além do Brasil, também foram anunciados shows na Argentina (15 e 16 de novembro de 2025) e Chile (19 de novembro).





Como comprar ingressos?

Os fãs da banda podem se inscrever na pré-venda especial até esta quarta (6/11) às 11h. A pré-venda acontecerá em um link especial e pela internet.





A venda geral começa dia 13, às 10h, no site da Ticketmaster, e às 11h nas bilheterias oficiais, que serão divulgadas em breve.









Quanto custam os ingressos para os shows do Oasis?





Fan Ticket: R$ 245 (meia); R$ 490 (inteira)

Arquibancada: R$ 295 (meia); R$ 590 (inteira)

Pista A: R$ 400 (meia); R$ 800 (inteira)

Pista B: R$ 400 (meia); R$ 800 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 500 (meia); R$ 1.000 (inteira)

Cadeira superior: R$ 625 (meia); R$ 1.250 (inteira)

