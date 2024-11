Há exatamente três anos, uma das maiores vozes do sertanejo se calava. A cantora Marília Mendonça morreu em um acidente de avião em Caratinga, no Leste de Minas, com apenas 26 anos. A partida prematura da rainha da sofrência não apagou sua importância no mundo da música.





Marília, se destacou no cenário musical por causa de sua voz inconfundível e letras que conquistaram milhões de fãs pelo país. Além do carisma, a presença de palco dela também era destaque.





A Rainha da Sofrência também é lembrada como um ícone do feminejo e do empoderamento feminino, tendo falado abortamento sobre igualdade de gênero, amor-próprio e respeito. Marília também trouxe inovação para a música, misturando elementos de música pop e letras emotivas.





Como prova do talento incontestável de Marília, o Estado de Minas separou 10 hits que a levaram para o patamar de Rainha e que hoje servem como uma forma de matar as saudades:





Infiel

Esse foi o primeiro sucesso da cantora. Lançada em 2016, a música foi inspirada na vida de uma tia de Marília. Atualmente, a canção tem mais de 108 milhões de visualizações no YouTube.

Supera

"Supera" fez parte do projeto “Todos os cantos”, em que a Marília Mendonça viajava pelo Brasil lançando suas canções. Dessa vez, a sofrência deu lugar a um conselho para uma amiga.

Todo mundo vai sofrer

Desde a morte de Marília, a música "Todo mundo vai sofrer" ganhou outro significado para os fãs. Ela virou um hino de saudade dos fãs.

Graveto

“Graveto” foi a música do projeto “Todos os cantos” gravada em Belo Horizonte, na Praça da Estação. Na época, Marília estava grávida de Leo e causou uma comoção na cidade.









Amante não tem lar

Segundo a própria Marília, a música “Amante não tem lar” provoca uma reflexão sobre como a sociedade enxerga as amantes como destruidoras de lares, mas isentam os homens comprometidos de assumir a culpa em seus relacionamentos extraconjugais. “Eu nunca quis tirar a culpa da amante. Eu quero que entendam que a culpa não é 100 % dela. O seu real compromisso é com seu marido. Por que mesmo você vai bater em outra mulher e voltar para casa de mão dada com o safado?”, explicou, em 2019.









Bebi liguei

Lançada em 2018, “Bebi liguei” se tornou um grande hit da sofrência, com direito a Marília bebendo cerveja no palco no lançamento da música. O sucesso foi ainda maior após a faixa se tornar trilha sonora da novela “A dona do pedaço”, embalando o relacionamento de Vivi e Chiclete.









Eu sei de cor

Um dos maiores sucessos da carreira de Marília, “Eu sei de cor” surgiu após uma briga com seu então namorado, o empresário Yugnir Ângelo. O sucesso é tanto que já ultrapassou a marca de 548 milhões de reproduções no YouTube





Leão

A parceria de Xamã e Marília Mendonça viralizou nas redes sociais e foi a faixa mais ouvida no país em 2023, segundo a Pró-música. O hit foi lançado após a morte da cantora.









Bem pior que eu

Com 688 milhões de visualizações, foi gravado em Goiânia, no projeto “Todos os cantos”. Na época, ela anunciou que a canção foi feita para sofrer.









Ciumeira

Lançada em 2018, “Ciumeira” foi o primeiro lançamento de “Todos os cantos”, gravada em Belém (PA). Na época, Marília justificou que escolheu o estado por ter sido o primeiro em que fez shows.