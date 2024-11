Na noite dessa segunda-feira (4/11), um dia antes das eleições, celebridades como Oprah Winfrey, Lady Gaga e Jon Bon Jovi participaram de eventos em apoio à candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. Foram vários comícios transmitidos ao vivo ao mesmo tempo, sendo dois na Pensilvânia: em Pittsburgh (onde o republicano Donald Trump também fazia um evento de campanha) e na Filadélfia.





Em Pittsburgh, a campanha contou com a participação do ator Cedric the Entertainer, além de shows de Andra Day e Katy Perry, que fez uma performance dos seus hits “Part of me” e “Firework”. “"Há quatro anos, me tornei mãe. E ela é a razão do meu voto. Eu sei que Kamala vai proteger o futuro da minha filha e dos seus filhos", declarou Perry. Beyoncé não se apresentou no evento, mas foi acompanhada no palco por sua colega de banda do Destiny's Child, Kelly Rowland, e fez um discurso alegre e apaixonado, recebido com aplausos.





Na Filadélfia, os artistas e apresentadores incluíram DJ Cassidy, Fat Joe, Jennifer Lopez e Ricky Martin. O ponto alto da noite foi a apresentação de Lady Gaga, com sua comovente versão de “God bless America” e “Edge of glory”. Oprah Winfrey também esteve no local.









Em Las Vegas, houve shows de Christina Aguilera e a dupla de electro-dance Sofi Tukker. Em Raleigh, Carolina do Norte, a apresentação foi de Sugarland, uma famosa dupla de música country. Em Detroit, o ponto alto foi a participação de Jon Bon Jovi, que cantou uma versão acústica tranquila do hino da classe trabalhadora de sua banda, "Livin' on a Prayer".

Críticas de Trump

Enquanto os eventos de Kamala aconteciam, Trump criticava a participação de artistas na campanha de sua adversária. Especialmente o apoio de Beyoncé, que havia participado de um comício anteriormente, em Houston, no fim de outubro. “Beyoncé entrou. Todo mundo esperava algumas músicas. Não havia músicas. Não havia felicidade", disse Trump.











Segundo o republicano, sua campanha não precisa de celebridades para arrastar uma multidão. "Não precisamos de uma estrela porque temos uma política. Temos uma ótima política", bradou.





Momentos depois, ele apresentou seu ex-secretário de Estado como uma estrela pop. "Tantas celebridades aqui, é incrível: Mike Pompeo, por favor, levante-se", pediu. Trump também foi acompanhado pela atriz Megyn Kelly e pelo filho do astro do beisebol Roberto Clemente.