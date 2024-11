Ssimpatizantes do republicano Donald Trump e da democrata Kamala Harris estão empolgados

Os eleitores americanos, sejam simpatizantes do republicano Donald Trump ou da democrata Kamala Harris, demonstram empolgação com a perspectiva de uma vitória que parece ao alcance da mão para cada lado, após uma campanha presidencial como nenhuma outra.

Na madrugada de segunda para terça-feira, tanto em Grand Rapids, no estado industrial de Michigan, onde o ex-presidente celebrou seu último comício, como na histórica cidade da Filadélfia, Pensilvânia, onde a vice-presidente encerrou sua campanha, cada apoiador acreditava na vitória de seu candidato, embora alguns tenham expressado o temor de uma derrota de última hora ou até mesmo uma "fraude".

Mark Perry, no entanto, não tem dúvidas.

Para o eleitor de 65 anos de Indiana, o apoio que Trump tem é "incrível. E se o magnata de 78 anos perder nesta terça-feira, "seria muito suspeito", declarou à AFP na entrada da Van Andel Arena de Grand Rapids.

Acusações de "fraude"

"Seria muito difícil de aceitar", afirma Jacob Smith, 41 anos, que como o candidato republicano e seus milhões de eleitores, está convencido de que Harris só pode vencer com "fraude", como teria acontecido, segundo os 'trumpistas', com Joe Biden em 2020.

Sam Nyambe, imigrante de Zâmbia, 48 anos, expressa apoio a Trump diante dos vendedores que fornecem bonés com o slogan do republicano "Make America Great Again".

Ele explica que seu apoio é motivado pelos "valores cristãos" do empresário nova-iorquino e sua oposição ao direito ao aborto.

Na Pensilvânia, outro estado crucial, milhares de eleitores democratas se reuniram diante do Museu de Arte da Filadélfia, cuja escadaria Sylvester Stallone tornou famosa em uma cena de "Rocky".

O slogan "Vote for Freedom" (Vote pela Liberdade) marca o evento, enquanto uma faixa com a frase "Uma presidente para todos" dominava o cenário em que Harris concluiu sua campanha pela Casa Branca.

"É incrível que esta corrida esteja tão acirrada, porque (Trump) é um condenado e tem essa maneira de falar das mulheres...", critica Trish Kilby, 60 anos, que cresceu na Pensilvânia.

Temor de vitória de Trump

"Amanhã, vamos eleger a primeira mulher presidente", disse à AFP Luke Little, 24 anos, ao mesmo tempo que se declarou "preocupado".

O mesmo sentimento é compartilhado por Robin Matthews, uma líder comunitária de 50 anos que afirmou estar "cautelosamente otimista, mas preocupada". "Se (Harris) não ganhar, estamos 'fodidos'", lamenta.

Para seu filho Asher, de 16 anos, o que está em jogo nas eleições se resume a "preservar o sistema democrático".

Uma pesquisa realizada em outubro pela rádio pública NPR mostrou que 88% dos eleitores que apoiam Trump acreditam que houve fraude eleitoral no país, contra 29% dos partidários de Harris.

O clima de divisão e desconfiança preocupa a Roxana Rohe, uma professora de 42 anos.

"Trump já está dizendo que as eleições foram roubadas, antes mesmo que aconteçam", lamentou.