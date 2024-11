Lady Gaga publicou um vídeo no Instagram, no domingo (3/11), em apoio à candidatura de Kamala Harris na corrida pela Casa Branca. "Vejo vocês na Pensilvânia", escreveu a cantora na publicação, reforçando a expectativa da participação dela no comício da democrata na noite desta segunda-feira (4/11).





Gaga também pediu que os cidadãos dos Estados Unidos votem — uma vez que o voto não é obrigatório no país. "Chegou a hora de se preparar para votar. Vejo vocês na Pensilvânia", disse a artista. Na legenda do vídeo, a cantora escreveu "Harris e Walz 2024!".

De acordo com a emissora CBS News, dos Estados Unidos, Lady Gaga, Ricky Martin e Oprah Winfrey vão participar do comício de Kamala na Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia.

Kamala conta com uma extensa lista de artistas que apoiaram a candidatura, incluindo Beyoncé, Katy Perry, Scarlett Johansson, Kanye West, Taylor Swift e LeBron James.

As eleições estão marcadas para esta terça-feira (5/11).