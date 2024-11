Greg Mason, confeiteiro da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, viralizou nas mídias sociais ao mostrar o pedido inusitado de uma cliente, um bolo de casamento “vitoriano e assustador” para uma noiva que se casaria em um cemitério. A escolha de ter um boneco com olhos vermelhos no topo da encomenda assustou o profissional e os mais de 300 mil usuários que assistiram ao conteúdo no TikTok.





Mason contou que chegou a gritar quando abriu a caixa com o adereço que acompanha o bolo. Durante o vídeo, o confeiteiro mostrou o momento que desligou o brinquedo e comentou que “eles [noivos] me disseram que seria algo fofo, não um boneco que parece ter saído de um filme de terror”.





Como ficou o bolo de casamento

Greg decorou o bolo com cobertura cinza-lápide e detalhes em vermelho-sangue que escorrem para intensificar o tema gótico. O confeiteiro abriu sua padaria junto ao marido, Alex, em 2019, e trabalha com bolos há 15 anos. Conforme relatou à revista People, “eu adoro temas de Halloween e casamentos góticos são raros, então me empolguei com a ideia. Os noivos me deram liberdade criativa, e tentei equilibrar o estilo assustador com um toque de elegância”.





O profissional complementou dizendo que, apesar do visual macabro, o casal ficou encantado com o resultado, que refletiu a atmosfera que imaginaram para o dia do casamento no cemitério.





Mason já havia viralizado anteriormente ao compartilhar outras encomendas exóticas. Uma postagem em que ele escondia as críticas sobre um bolo “feio” de unicórnio acumulou mais de 24 milhões de visualizações.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia