crédito: Jogo do Tigrinho

Funcionário apostou R$ 140 mil no Jogo do Tigrinho em um único dia

Um homem confessou à polícia que desviou R$ 500 mil da empresa em que trabalha, em Baixa Grande do Ribeiro (PI), para fazer apostas no jogo do Tigrinho. O funcionário, que não teve sua idade revelada, procurou os policiais na última sexta-feira (1/11) para fazer a confissão. Ele é investigado por furto qualificado e associação criminosa pela Polícia Civil.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







"Em um só dia ele chegou a depositar R$ 140 mil na plataforma, além de ter feitos empréstimos para alimentar o vício. Na delegacia já vêm ocorrendo alguns casos de pessoas cometendo crimes para alimentar o vício em jogos, mas nesse caso o destaque foi a vultosa quantia gasta", destacou Marcos Halan, delegado responsável pelo caso.











O homem contou que fazia os jogos para obter lucro. No entanto, ele perdeu todas as apostas, conforme apontado pela investigação. O funcionário, de 26 anos, trabalhava na empresa há quatro anos. Segundo o empregador, ele teria desviado R$ 600 mil. O jovem diz que desviou R$ 500 mil. Por conta da divergência, as contas passarão por uma auditoria.











O delegado relatou que a empresa havia feito uma denúncia contra o funcionário, que se apresentou para evitar ser preso, na companhia de um advogado. "Ele não ficou preso porque está colaborando com as investigações e vai responder por furto qualificado mediante abuso de confiança e associação criminosa, porque havia mais gente envolvida no esquema de desvio", informou o delegado.





Halan destacou que o jovem pretende devolver o dinheiro desviado e que sua família está vendendo uma propriedade para quitar a dívida. “Já devolveu parte do valor, em torno de R$ 200 mil. Agora, vamos encaminhar o caso para o Judiciário tomar as devidas providências”, contou.