Um homem foi preso nesse sábado (2/11) após furtar 20 kits de calcinhas em um shopping localizado no centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o suspeito já possui nove anotações criminais.

O caso aconteceu no Shopping Bay Market, localizado na Rua Visconde de Rio Branco. Funcionários da loja furtada informaram os agentes do 12º BPM (Niterói) sobre o crime. Ainda dentro do centro comercial, o homem foi detido por populares antes da chegada dos policiais, que efetuaram a prisão.

De acordo com as autoridades, o suspeito, cuja identidade não foi divulgada, tem oito anotações criminais por furto e uma por roubo. Após ser capturado, ele foi encaminhado junto com os itens recuperados à 76ª Delegacia de Polícia, no centro da cidade fluminense.

