Os ex-atores mirins Angelo Massagli e Caitlin Hale estão noivos, após oito anos de relacionamento. Os dois se conheceram há 21, quando estrelaram o filme “Escola do rock” (2003), protagonizado por Jack Black e dirigido por Richard Linklater.

Marta e Frankie, personagens de 'Escola do rock' Reprodução





Na trama, Hale e Massagli viviam Marta e Frankie, dois alunos que fazem parte da turma que passa a ter aulas com Dewey Finn (Jack Black), que ensina rock para as crianças e os leva para uma batalha de bandas. Marta se torna uma das backing vocals da banda da escola; e Frankie, o segurança do grupo no filme





O romance começou em 2016, mas só em 2024 eles decidiram oficializar a união, conforme fotos publicadas nas redes sociais. Atualmente, Caitlin é tecnóloga de ultrassom de ginecologia e obstetrícia. Enquanto Angelo segue com a carreira de ator.









Os pombinhos não afirmaram nada sobre o enlace, mas posaram para um ensaio fotográfico com um especialista em noivos, que chamou a chamou a sessão de fotos de "sessão de noivado" em publicação no Instagram. As imagens também mostram que Hale usa um anel na mão esquerda, indicando um passo a mais no relacionamento.









O namoro veio a público em 2021, durante uma entrevista à Inside Edition. Na ocasião, eles contaram que se aproximaram quando Cate contou, em um grupo de mensagens com os colegas de elenco do filme, que estava de mudança para a Flórida, onde Angelo já morava.