School Of Rock promove show beneficente para as vítimas do RS

A recente catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul deixou um rastro de destruição e sofrimento. De acordo com o boletim divulgado no dia 8 de maio, os números são alarmantes: mais de 1.450.000 pessoas foram afetadas.



Diante desta situação, a School of Rock Brasil criou o Rock Solidário e, em resposta a essa tragédia, diversas unidades da instituição estão funcionando como postos de arrecadação de alimentos e itens de necessidade. Além disso, as unidades da escola também são uma fonte de divulgação, informando como e para quem doar, e promovendo um canal confiável para doações em dinheiro.



A School of Rock Brasil também irá promover um show beneficente e um leilão de uma guitarra autografada por diversos músicos, cuja renda será doada ao site www.paraquemdoar.com.br para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O evento contará com a participação de músicos renomados e será realizado no dia 28 de maio, no Stones Music Bar, em São Paulo (SP).



O show Rock Solidário também terá apresentações de alunos da School of Rock com a participação de músicos convidados, incluindo Faiska, Thiago Bianchi e Rodrigo Oliveira.



Ingressos



Estão sendo vendidos dois tipos de ingressos: para assistir ao show presencialmente e o ingresso solidário para quem não pode comparecer, mas quer contribuir com a causa. O leilão será realizado no dia do show, e o ganhador fará a doação na hora através do projeto ParaQuemDoar para receber a guitarra. A renda dos ingressos, que custam R$ 40, será revertida em doação para o mesmo projeto.



Rock Solidário

House Bands | Master Bands

Com participação especial de Faiska, Thiago Bianchi e Rodrigo Oliveira

28 de maio de 2024, às 19h

Local: Stones Music Bar

Av. Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 2935

São Paulo / SP

Ingressos: R$ 40,00

A renda será doada às vítimas do RS

https://www.parceiroschoolofrock.com.br/rock-solidario