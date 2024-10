O cantor norte-americano Bruno Mars foi visto de chinelo e tomando cerveja em um bar da Vila Madalena, em São Paulo, na noite de quinta-feira (3/10). Bruninho — como ele é carinhosamente chamado pelos fãs brasileiros — fará 14 shows no Brasil nos próximos dias.

O registro do artista curtindo o bar paulista foi publicado por um grupo de fãs no Instagram, o Hooligans Fãs. "Esse é o nosso Bruno Mars curtindo uma gelada num bar da Vila Madalena em SP. Já podem providenciar o CPF. Nosso divo está todo soltinho pelos bairros de SP", disse.





Bruno Mars inicia a série de apresentações em São Paulo nesta sexta-feira (4/10), no Estádio MorumBis. Ao todo serão seis shows na capital paulista, nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13. Depois, o artista seguirá para o Rio de Janeiro, onde fará apresentações nos dias 16, 19 e 20 no Estádio Nilton Santos.



Em Brasília, Bruninho se apresenta nos dias 26 e 27, no Estádio Mané Garrincha. Em Curitiba, os shows estão programados para 31 de outubro e 1° de novembro, no Estádio Couto Pereira. E por fim, Mars encerra a turnê em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, no dia 5 de novembro.



Na última terça-feira (1º/10), Bruno Mars fez um show beneficente no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e arrecadou R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano.