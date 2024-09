Com sete anos dedicados a homenagear Bruno Mars, o cover brasileiro do artista norte-americano, Johnny Matos, não mediu esforços para conhecer o astro do pop e estará em 14 das 15 apresentações do cantor pela turnê no país.







O sósia, natural de Imperatriz, no Maranhão, chegou perto do desejo ainda em 2023, quando conheceu a banda que se apresentava no Festival The Town, em São Paulo. Mas, por conflitos de agenda, o encontro com o cantor de fato não aconteceu.





"Foi emocionante conhecer a banda, ainda sonho com o momento de apertar a mão do Bruno Mars e agradecer por tudo”, ele conta.





Johnny, hoje, mora no Grajaú, Zona Sul da capital Paulista, e arquitetou seu caminho pelos cinco estados da turnê: São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. "Estarei em quase todos os shows! Estou muito animado para todos eles e aplaudir meu ídolo orgulhosamente", comemora.





Iguaizinhos!

A jornada de Johnny Matos como intérprete de Bruno Mars começou em 2018, logo após uma comparação em um dos shows do artista pelo próprio público presente. Um vídeo desse momento viralizou nas plataformas digitais e abriu espaço para sua carreira.





Depois disso, o projeto “Mars Experience” foi desenvolvido pelo maranhense, que já percorreu diversas cidades no Brasil com sua experiência musical e dançante com os sucessos do astro norte-americano. Para isso, ele conta com mais de 15 profissionais, incluindo dançarinos, músicos e técnicos de som e luz.

"Quando comecei queria dar aos fãs brasileiros a oportunidade de sentir um pouquinho da energia de um show do Bruno Mars. Hoje, sinto que o Mars Experience entrega uma experiência completa e em evolução, tanto no palco quanto na plateia”, aponta o sósia.