Ariana Grande, 31, se pronunciou sobre seu namoro com Ethan Slater, 32. A cantora reagiu às críticas que receberam. Os dois se conheceram no set de Wicked. Na época, ele era casado com Lilly Jay há cerca de quatro anos e estavam juntos há dez.

Ariana teria se separado de seu ex-marido, Dalton Gomez, no início de 2023. Ethan, por sua vez, pediu o divórcio.









Em entrevista à Vanity Fair, em capa publicada nesta segunda-feira (30), a estrela se manifestou a respeito dos boatos de que o namorado teria trocado sua família por ela. "Passei por muitas mudanças de vida durante as filmagens deste filme. Muitas pessoas que estavam trabalhando nele passaram. Ficamos fora por dois anos. Então, é claro, entendo por que foi um dia de campo para os tabloides criarem algo que pagasse suas contas".





Ariana disse ter ficado decepcionada com os rumores. "A parte mais decepcionante foi ver tantas pessoas acreditarem na pior versão disso. Essa foi definitivamente uma jornada difícil."





O texto diz que representações de que Ethan "deixou sua esposa e bebê para namorar uma estrela pop", com declarações de Ariana. "Não poderia haver uma representação menos precisa de um ser humano do que a que os tabloides espalharam sobre ele".

Ela disse o quanto isso lhe prejudicou. "Honestamente, me custou muito trabalho duro para conseguir durar tanto tempo e curar certas partes do meu relacionamento com a fama e com o que faço por causa desses tabloides que tentam me destruir desde que eu tinha 19 anos. Mas sabe de uma coisa? Tenho 31 anos e não sou uma pessoa perfeita, mas definitivamente sou profundamente boa e tenho orgulho de quem estou me tornando".