A banda Pearl Jam fez um cover de um sucesso de Taylor Swift, durante uma apresentação no Festival Ohana, na Califórnia, nos Estados Unidos. O vocalista Eddie Vedder chamou sua filha, Harper Vedder, para o palco e dividiram os vocais de uma versão que mesclava “Last kiss”, mundialmente conhecida pela gravação da banda, e “The best day”, da Loirinha.





“Percebi que fazia um tempo que tínhamos uma jovem poderosa no palco conosco. Então, minha amiga Harper venha aqui me ajudar”, disse o cantor, antes do mash-up emq ue a jovem, de 16 anos, se juntou ao pai.









“The best day” foi lançada por Taylor Swift em 2008, em homenagem à sua mãe, Andrea Swift, em uma visita nostálgica à sua infância. Já “Last kiss” foi originalmente gravada por Wayne Cochran em 1961, mas que ficou mundialmente famosa após a gravação do Pearl Jam, em 1999. A canção fala sobre um amor que chega ao fim de forma trágica. A letra teria sido inspirada em um acidente de trânsito que matou três adolescentes.





Essa não é a primeira vez que Vedder faz um aceno positivo aos swifties. Em março deste ano, o roqueiro contou, em entrevista à revista Mojo, que foi a uma apresentação da Loirinha e fez diversos elogios ao público, comparando com os punks dos anos 1970.





Ele explicou a comparação usando as trocas de pulseiras da amizade entre os fãs. “Há uma preparação para o show, com o pessoal fazendo pulseiras de amizade e trocando entre si os acessórios, que tinham mensagens diferentes. Isso mostra a generosidade por trás do ato. Eles encontraram sua tribo, todos estavam concordando em alguma coisa. A coisa mais louca foi que isso me lembrou das plateias punk rock, de estar alinhado com todos os desajustados da nossa cidade antigamente. Foi empolgante e poderoso”, declarou na ocasião.

Vedder ainda destacou que participou do ritual dos swifties. “A preparação, fazer pulseiras da amizade com ela [uma das filhas] e a generosidade dessas meninas e meninos, trocando essas pulseiras com mensagens diferentes nelas, letras, títulos de músicas, apenas coisas boas nesses braceletes”, lembrou.