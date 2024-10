Um homem no Texas, nos Estados Unidos, chamou atenção nas redes sociais por arrematar um violão autografado por Taylor Swift em um leilão para destruí-lo depois. Ele pagou U$ 4 mil, cerca de R$ 21 mil, no instrumento.





O vídeo mostra o homem de cabelos brancos batendo no violão com um martelo, enquanto é aplaudido pelos presentes no local. O item foi leiloado em prol do Ellis County WildGame, uma “organização sem fins lucrativos que arrecada dinheiro para beneficiar a educação agrícola de jovens”.





Taylor não se pronunciou sobre o vídeo. Nas últimas semanas, ela se tornou o centro da discussão política americana, após apoiar publicamente a candidata democrata, Kamala Harris, na corrida presidencial.





Após o anúncio e o pedido da cantora para que os fãs se registrassem para votar, aumentou o número de eleitores nos Estados Unidos. De acordo com a CNN, nas 24 horas seguintes após Taylor compartilhar o link para registro de votação, o número de visitas no site saltou de 30 mil para 500 mil.





Donald Trump, adversário de Kamala, fez diversas críticas à cantora, chegando a dizer que odeia a Loirinha.

