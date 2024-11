Finalistas do Prêmio Jabuti 2024

O Jabuti anunciou a lista final de indicados ao prêmio deste ano, reduzindo de dez a cinco os finalistas de cada uma das 22 categorias.





Entre os romances literários, restaram os baianos Itamar Vieira Junior e Luciany Aparecida, o paulista João Silvério Trevisan, o mineiro Jacques Fux, que corre por fora pela independente Faria e Silva, e o chileno Edgard Telles Ribeiro, radicado no Rio de Janeiro e candidato à vaga de Antonio Cicero na Academia Brasileira de Letras. Ficaram para trás autoras populares como Socorro Acioli e Martha Batalha.

Nos cronistas, seguem na disputa dois colaboradores da Folha de S.Paulo, Conrado Hübner Mendes com seus textos sobre a "magistocracia brasileira" e Daniel de Mesquita Benevides com seu "Gelo e Gim". Completam a categoria nomes fortes como Luiz Antonio Simas, Rosa Freire d'Aguiar e Nélida Piñon.





Dois outros projetos ligados ao jornal ainda seguem indicados: "A Verdade vos Libertará", livro da fotógrafa Gabriela Biló com Pedro Inoue e o podcast Medo e Delírio, na categoria de artes; e "O Girassol que nos Tinge", mergulho de Oscar Pilagallo na campanha das Diretas Já, na categoria de biografia e reportagem.





O prêmio Jabuti será entregue no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, no próximo dia 19. O vencedor de cada categoria leva R$ 5.000, enquanto o laureado como livro do ano ganha R$ 70 mil e uma viagem para a Feira de Frankfurt.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja a seguir a lista completa de finalistas

EIXO: LITERATURA





CONTO





'Crucial Dois Um' de Paulo Scott | editora: Cobogó





'Goela Seca' de Jô Freitas | editora: Obra Independente





'Náufragos' de Fernando Molica | editora: Malê





'O Ninho' de Bethânia Pires Amaro | editora: Record





'Portas e Vãos' de David Oscar Vaz | editora: Urutau

CRÔNICA





'Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pelintras' de Luiz Antonio Simas | editora: Civilização Brasileira





'Gelo & Gim: Crônicas sobre Drinques, suas Receitas, Cinema, Música, Literatura e Outras Misturas' de Daniel de Mesquita Benevides | editora: Quelônio





'O Discreto Charme da Magistocracia: Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro' de Conrado Hübner Mendes | editora: Todavia





'Os Rostos que Tenho' de Nélida Piñon | editora: Record





'Sempre Paris: Crônica de uma cidade, seus Escritores e Artistas' de Rosa Freire D'Aguiar | editora: Companhia das Letras

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS





'Black Orion' de Bruno Seelig | editora: Mino





'Como Pedra' de Luckas Iohanathan | editora: Comix Zone





'Damasco' de Alexandre S. Lourenço | editora: Brasa





'Jeremias: Estrela' de Jefferson Costa e Rafael Calça | editora: Panini Comics





'O Filho do Norte: Gonçalves Dias, o Poeta do Brasil' de André Toral | editora: Veneta





INFANTIL





'A Meninas com os Pés no Chão' de Mariana Brecht e Lumina Pirilampus | editora: Florear Livros





'Cabo de Guerra' de Guilherme Karsten e Ilan Brenman | editora: Santillana Educação





'Neguinha, Sim!' de Renato Gama | editora: Companhia das Letrinhas





'O Menino que Andava Sobre Hipopótamos' de André Luis Oliveira e Ana Laura Alvarenga | editora: Estrela Cultural





'O Voo do Ovo' de Raquel Matsushita | editora: Perabook

JUVENIL





'Apytama: Floresta de Histórias' de Kaká Werá (organizador) | editora: Santillana Educação





'Cada Remada, uma História' de Cristino Wapichana, Daniel Muduruku, Roni Wasiry e Tiago Hakiy | editora: Melhoramentos





'Corredor do Tempo' de Adriana Vieira Lomar | editora: Patuá





'Ocupação' de Tânia Alexandre Martinelli | editora: Editora do Brasil





'Precipício em Mim' de Elissa Khoury Daher | editora: Coralina

POESIA





'Cabeça de Galinha no Chão de Cimento' de Ricardo Domeneck | editora: 34





'Dança no Alto da Chama' de Mariana Ianelli | editora: Cousa





'De Uma a Outra Ilha' de Ana Martins Marques | editora: Círculo de Poemas





'Raio' de Eucanaã Ferraz | editora: Companhia das Letras





'Regressos' de Leonardo Antunes | editora: Martelo

ROMANCE DE ENTRETENIMENTO





'A Noite do Cordeiro' de Daniel Gruber | editora: O Grifo





'Mariposa Vermelha' de Fernanda Castro | editora: Suma





'O Crime do Bom Nazista' de Samir Machado de Machado | editora: Todavia





'O Homem da Patagônia' de Paulo Stucchi | editora: Jangada





'Os Canibais da Rua do Arvoredo' de Tailor Diniz | editora: Citadel





ROMANCE LITERÁRIO





'Jogo de Armar' de Edgard Telles Ribeiro | editora: Todavia





'Mata Doce' de Luciany Aparecida | editora: Alfaguara





'Meu Irmão, Eu Mesmo' de João Silvério Trevisan | editora: Alfaguara





'Nunca Vou te Perdoar por ter me Obrigado a te Esquecer' de Jacques Fux | editora: Faria e Silva





'Salvar o Fogo' de Itamar Vieira Junior | editora: Todavia

EIXO: NÃO FICÇÃO





ARTES





'A Verdade vos Libertará' de Gabriela Biló, Medo e Delírio e Pedro Inoue | editora: Fósforo





'Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os Brasileiros' de Hélio Menezes, Raquel Barreto (Organizadores) | editora: IMS





'Mahku (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações' de Adriano Pedrosa e Guilherme Giufrida (Organizadores) | editora: MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand





'Retratistas do Morro' de Guilherme Cunha | editora: Primata editora





'Xingu: Contatos' de Guilherme Freitas e Takumã Kuikuro | editora: IMS





BIOGRAFIA E REPORTAGEM





'A Torre' de Luiza Villaméa | editora: Companhia das Letras





'Baviera Tropical' de Betina Anton | editora: Todavia





'Milicianos: Como Agentes Formados para Combater o Crime Passaram a Matar a Serviço Dele' de Rafael Soares | editora: Objetiva





'O Girassol que nos Tinge: Uma História das Diretas Já, o Maior Movimento Popular do Brasil' de Oscar Pilagallo | editora: Fósforo





'Traficantes Evangélicos: Quem São e a Quem Servem os Novos Bandidos de Deus' de Viviane Costa | editoras: GodBooks e Thomas Nelson Brasil

ECONOMIA CRIATIVA





'Criatividade e Emancipação nas Comunidades-Rede: Contribuições para uma Economia Criativa Brasileira' de Cláudia Sousa Leitão (organizadora) | editora: Editora WMF Martins Fontes





'O Mutirão das Árvores: Queremos Sombra e Água Fresca' de Claudio de Moura Castro | editora: Bei





'Olhar Complexo' de Bruno Itam | editora: Senac Rio





'Prato Firmeza 5: Um Diálogo Entre Campo e Cidade' de Camila Rodrigues, Carol Pires da Silva, Jessica Mota | editora: Énois Inteligência Jovem





'Tudo Comunica Você: A Inteligência Espiritual Como Canal de Conexão com a sua Plenitude' de Anna Macari| Obra Independente

EDUCAÇÃO





'As Cores do Céu de Inverno' de Marina Jonsson, Maryah Salgado | editora: Pulga





'Como Ser um Educador Antirracista' de Bárbara Carine | editora: Planeta do Brasil





'Interpretar - Contribuições para a Educação Antirracista' de Camilo Kuasne Anderson | editora: Lá e Cá Empreendimentos Culturais





'Segredos da Internet que Crianças e Adolescentes Ainda Não Sabem' de Kelli Angelini | editora: Inverso





'Vida Cotidiana e Microtransições' de Paulo Fochi (organizador) | editora: Diálogos Embalados





NEGÓCIOS





'A (R)evolução do Branding' de Ana Couto | editora: Gente





'Consumo Verde: A Construção de um Mercado de Massa Sustentável' de Ricardo Esturaro | editora: Tira de Letra





'Employer Branding: Crie uma Marca Empregadora Forte e com Propósito para Atrair e Engajar as Pessoas de que seu Negócio Precisa' de Ligia Oliveira, Sofia Esteves | editora: Buzz Editora





'Neuromanagement: Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações' de Flávio Maneira | editora: Geração Editorial





'O Livro Secreto da Carreira: Aquilo que Não te Contaram, mas Você Deveria Saber' de Paula Boarin | editora: Nacional





SAÚDE E BEM-ESTAR





'A Intenção Primeira: Um Ensaio Sobre a Natureza do Real' de Eduardo Moreira | editora: Civilização Brasileira





'A Morte de Si' de Marcelo Veras | editora: Bregantini





'Depressão e Bipolaridade: Um Guia Prático para Entender e Cuidar' de Pedro do Prado Lima | editora: L&PM





'Desafios da Adolescência na Contemporaneidade: uma Conversa com Pais e Educadores' de Carolina Delboni | editora: Summus





'O Sentido da Vida' de Contardo Calligaris | editora: Planeta do Brasil

EIXO: PRODUÇÃO EDITORIAL





CAPA





'Antologia de Mitos, Lendas e Contos Populares da América' de Daniel Justi | editora: 100/cabeças





'Bíblia' de Júlia Maximo | editora: Minha Biblioteca Católica





'Histórias Indígenas' de Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida, Paula Tinoco, Roderico Souza | editora: MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand





'Kwaidan: Histórias de Fantasma e Outros Contos Estranhos' do Japão antigo de Pedro Inoue | editora: Fósforo





'Mahku (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações de Gabriela Marques' de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | editora: MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

ILUSTRAÇÃO





'Cabo de Guerra' de Guilherme Karsten | editora: Santillana Educação





'Certidão de Nascimento Poético' de André Neves | editora: Abacatte Editorial





'Lá Longe' de Odilon Moraes | editora: Pequena Zahar





'O Homem da Areia' de Eduardo Berliner | editora: Ubu





'O Homem da Cabeça de Papelão' de André Monteiro Pato | editora: Quatro Cantos

PROJETO GRÁFICO





'As Artes do Livro na Biblioteca de Gustavo Piqueira' de Casa Rex | editora: Ateliê Editorial, WMF Martins Fontes





'Bará' de Felipe Chodin | editora: Act.





'Histórias Indígenas' de Paula Tinoco, Roderico Souza | editora: MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand





'Retratistas do Morro' de Guilherme Cunha | editora: Primata Editora





'Ser Cordilheira ser Montanha ser Matéria' de Adriano Caro Florio, Júlia Meirelles, Mariana Yoshimura, Vivian Leite | editora: Superbacana+

TRADUÇÃO





'A Mais Recôndita Memória dos Homens' por Diogo Cardoso | editora: Fósforo





'Canto para Govinda' por João Carlos B. Gonçalves | editora: PenguinCompanhia das Letras





'Na Quebra' por Matheus Araujo dos Santos | editora: Crocodilo





'Odes Olímpicas' por Robert de Brose | editora: Mne?ma





'Os Profetas' por Viviane Souza Madeira | editora: Companhia das Letras

EIXO: INOVAÇÃO





ESCRITOR ESTREANTE - POESIA





'A Jovem Margarida e as Proezas do Amor' de Arnaldo Júlio Barbosa | editora: BIP DH





'As Fantasias da Carne' de Matheus Rodrigues Gonçalves | editora: Urutau





'Breve Ato de Descascar Laranjas' de Bianca Monteiro Garcia | editora: Macabéa Edições, 7 Letras





'Está na Hora de me Tornar um Homem Sério' de Leo Nunes | editora: M.inimalismos





'Meu Amor É Político' de Dalgo Silva | editora: Cepe

ESCRITOR ESTREANTE - ROMANCE





'Concórdia' de Alvaro Adolpho Oliveira | editora: Scortecci





'Os Náufragos' de Patrícia Larini | editora: Patuá





'Os Pêndulos' de Ricardo Pieralini | editora: Patuá





'Tudo o que Posso te Contar' de Cecilia Madonna Young | editora: Record





'Va?o' de Walter Maldonado | editora: Viseu





FOMENTO À LEITURA





'Corpos Indóceis e Mentes Livres' | Denise Carrascosa França





'IBEAC Literatura: Os Caminhos Literários das Bibliotecas Comunitárias de Parelheiros' | Bel Santos Mayer





'Linklado: Fomento à Literatura em Línguas Indígenas' | Noemia Ishikawa





'Literatura Cura' | Solange Pereira





'Poesia Sim, Violência Não' | Marcelo Pereira Rocha

LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR





'A Palavra que Resta' | editora: Companhia das Letras, New Vessel Press





'A Vida Não É Útil' | editora: Companhia das Letras, Polity





'Becos da Memória' | editora: Pallas, Tamu Edizioni





'O Amor dos Homens Avulsos' | editora: Companhia das Letras, Peirene





'O Avesso da Pele' | editora: Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan