A jornalista Daniela Arbex é a atração principal da abertura da 4ª edição do Festival Literário Jornalistas de Minas (4º Flij), nesta segunda, em Belo Horizonte.

Arbex vai falar sobre “Jornalismo, memória e audiovisual”, a partir de 19h30, no evento, que será realizado na Avenida Alvares Cabral, 400, no Centro, com entrada franca. Ela é autora premiada de seis livros. A obra de estreia, “Holocausto brasileiro” (2013), foi reconhecida como Melhor Livro-Reportagem pela Associação Paulista de Críticos de Arte (2013) e ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti de 2014. Também foi adaptada como documentário pela HBO em 2016, estreando em 2024 pela Netflix.



O segundo livro, “Cova 312” (2015), venceu o Prêmio Jabuti na categoria livro-reportagem em 2016, e “Todo dia a mesma noite” (2018) ganhou adaptação pela Netflix na série de ficção homônima em 2023.

“Arrastados”(2022) foi agraciado com o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2023. Em 2024, lançou seu mais recente trabalho, o livro Longe do ninho.

Daniela Arbex conquistou ainda outros 20 prêmios nacionais e internacionais, entre eles três prêmios Esso e o americano Knight International Journalism Award.



QUARTA-FEIRA

Amanhã, o convidado é o jornalista e membro da Academia Mineira de Letras, Humberto Werneck. Ele faz palestra sobre “Jornalismo e literatura”, no mesmo horário de hoje. Werneck é autor do clássico “O desatino da rapaziada”, que conta a história de jornalistas mineiros que foram para São Paulo, no início dos anos de 1970, implantar o projeto do “Jornal da Tarde”, referência na imprensa brasileira por muitos anos.

Repórter e editor, Humberto Werneck trabalhou, além do “Jornal da Tarde”, no “Jornal do Brasil”, “Veja”, “IstoÉ” e “Playboy”. Foi, por dez anos, cronista semanal em “O Estado de S. Paulo”. É editor sênior da revista de livros “Quatro Cinco Um” e autor de outros seis livros.



FLIJ

Durante o 4° Flij, sete jornalistas estarão autografando livros: Carlos Barroso, Carlos Lindenberg, João Carlos Penna, Jorge Fernando dos Santos, José Carlos Aragão, Clara Arreguy e Sidnéia Simões. O lançamento dos livros será na quinta, a partir de 19h.



Outros 15 jornalistas participarão do 4º Flij com livros à venda na livraria que irá funcionar na Casa de Jornalista, de 14h às 22h em todos os dias do evento. Quem desejar comercializar livros ou fazer o lançamento deverá preencher a ficha de inscrição disponível aqui.



SERVIÇO





4º Festival Literário Jornalistas de Minas – 4º Flij

Data: 5 a 7 de novembro

Avenida Alvares Cabral, 400, centro Belo Horizonte. A entrada é franca.