A jornalista Lucilene Caetano usou as redes sociais para atualizar os fãs do seu quadro de saúde, na última quarta-feira (6/11). Após contrair influenza e pneumonia bacteriana, a ex-apresentadora da TV Band, que está grávida, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela teve o lado esquerdo do pulmão tomado pela infecção e um derrame pleural.





Nos Stories do Instagram, Lucielene detalhou como tem sido o momento delicado: "Desculpem o sumiço daqui. Preferi me afastar um pouco para ajudar no meu repouso e reabilitação. Além disso, me sinto frustrada em não conseguir responder a todos."

"São tantas mensagens carinhosas e de pessoas rezando por nós que por nós que eu queria responder com calma, um a um. Porém, não estou conseguindo devido a quantidade mesmo, mas prometo que responderei. Estou lendo tudo e fico muito feliz. Me fortalece", escreveu ela.

A jornalista também revelou o seu estado clínico. "Permanecemos na UTI, sem previsão de alta. Pequenas melhoras já estão sendo apontadas pelos exames e estamos evoluindo. Cada nova melhora já é uma grande vitória. A tosse vem diminuindo, e o cansaço, que ainda permanece, é o pior."

"Consigo ler, ouvir, digitar, mas falar ainda é um exercício pela falta de ar. Tenho evitado. Temos tido bons resultados com a fisioterapia também. Já consigo caminhar sem tremer, com mais um pouquinho de equilíbrio. Tive bastante taquicardia ontem, mas refizemos vários exames e, graças a Deus, aparentemente, tudo dentro do normal".





Nota assessoria de imprensa

A assessoria de imprensa de Lucilene Caetano vem, por meio deste comunicado, atualizar a todos sobre o estado de saúde da apresentadora. Lucilene continua internada na UTI, onde está recebendo cuidados médicos intensivos devido a um quadro de influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e um derrame pleural (nos pulmões). O quadro segue estável, mas ainda não há previsão de alta da UTI até que os resultados dos exames diários apontem a melhora necessária para sua transferência à semi-UTI.

Mesmo diante dos desafios, Lucilene está enfrentando este momento com muita força, fé e coragem, sempre pensando na saúde de sua filha, que está a caminho. Com o acompanhamento de uma equipe médica dedicada, ela se mantém confiante em sua recuperação. Lucilene, que está em sua quarta gestação com 17 semanas, recebe atenção especial para garantir a segurança de sua bebê, que, segundo os exames realizados até o momento, está bem e não foi afetada pela condição de saúde da mãe.

Em suas próprias palavras, Lucilene compartilhou: “Sinto a força e as orações de cada um de vocês. Cada mensagem tem me dado ânimo para continuar lutando, por mim e pela minha filha. Sou muito grata por todo esse carinho e apoio.

”A família e a assessoria agradecem profundamente as orações, rezas e todas as mensagens de carinho que têm sido enviadas. Esse apoio tem sido essencial, trazendo conforto e esperança para Lucilene em sua recuperação.





Pedimos que todos continuem enviando suas boas energias e orações. Com o apoio de todos, Lucilene e sua filha vencerão esse momento com saúde e força. Continuaremos a manter todos informados sobre qualquer nova atualização. Agradecemos sinceramente por todo o carinho e solidariedade.