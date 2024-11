O astro pop Bruno Mars, que virou xodó dos brasileiros, vai se apresentar nesta terça-feira, no Mineirão, com ingressos de R$ 440 a R$ 1.250

Um dos astros pop mais celebrados da atualidade, que em outubro se tornou o artista mais ouvido do mundo no Spotify, Bruno Mars está entre nós. Nesta terça-feira (5/11), ele encerra sua turnê verde-amarela no Mineirão, já “aclimatado” com a capital dos botecos. “Bruninho”, apelido que os fãs brasileiros lhe deram e ele tomou para si de muito bom grado, aterrissou em BH no fim de semana e, gente como a gente, foi curtir um barzinho na noite de sábado (2/11).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o cantor saindo do Tizé Bar e Butequim, na Rua Curitiba, em Lourdes, onde experimentou torresmo e feijão-tropeiro. Não chegou a surpreender. Desde o início da turnê “Live in Brazil”, ele tem visitado espaços públicos, se esforçado para falar português nos shows e incluído sucessos do cancioneiro nacional no roteiro, além de batidas do funk, esbanjando carisma e simpatia.

Antes de mais nada, chama a atenção a duração de sua visita ao país, onde está há mais de um mês. Foram seis shows em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois em Brasília e dois em Curitiba antes deste de BH. A turnê começou em 4 de outubro, no paulistano Morumbis, mas antes, no dia 1º, Mars fez apresentação te em apoio ao Rio Grande do Sul castigado pelas chuvas, em parceria com a ONG Ação da Cidadania.

De saída, o cantor, nascido no Havaí, avisou que a turnê em outubro e novembro viria a calhar, pois poderia comemorar por aqui seu aniversário de 39 anos.

“Os shows no Brasil sempre são diferentes, porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora quero comemorar o meu aniversário lá. É dia 8 de outubro, tem um show neste dia no Brasil. Avisem a todos: é a festa do aniversário brasileira do Bruno”, disse ele, em entrevista ao “Fantástico”.

Além da comemoração – com direito a bolo temático com a foto dele no país em 2023, quando participou do festival The Town –, Bruno aproveitou a estadia em São Paulo para visitar um bar na Vila Madalena. Ano passado, agradeceu pessoalmente o carinho dos fãs no clipe em que usa camisa amarela, anda por ruas brasileiras e canta versos como “Bruno, come to Brazil” e “I came to Brazil”.

Em 2017, “Bruninho” veio ao país com a turnê “24K Magic world tour”, cinco anos depois de sua estreia brasileira no Summer Soul Festival.

Desta vez, os 13 shows realizados até agora incluíram vários hits, como “Finesse”, “Calling all my lovelies”, “Wake up in the sky”, “Versace on the floor” e “It will rain”, registrados em três álbuns solo, além de canções do projeto Silk Sonic, com Anderson Paak.

O roteiro reserva espaço para um sucesso brasileiro. Em São Paulo, ele surpreendeu ao tocar “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó. No Rio, fez solo de piano com “Cheia de manias”, do Raça Negra.

Antes, Thiaguinho havia feito participação em show paulistano cantando essa música. Em Brasília, Bruno homenageou Marília Mendonça com “Infiel”.

“Gatinha gostosa”

Não bastasse essa reverência, ele se esmera em palavras e expressões em português como “gatinha”, “gostosa” e “eu quero você, gatinha gostosa”, especialmente durante a execução de “Calling all my lovelies”. Sentado ao piano, pergunta onde estão “as solteiras” e avisa que está “facinho”. As fãs deliraram.

A brasilidade de “Bruninho” já chegou à esfera política. O deputado Reginaldo Veras (PV-DF) propôs, na Câmara dos Deputados, que ele receba o título de Cidadão Honorário do Brasil, argumentando que o astro “já foi abraçado pelos fãs, pelo meio artístico como um cidadão brasileiro, fruto da forma como ele se comporta”. E completou: “Todo aquele que leva o nome do Brasil de forma positiva para o exterior está habilitado a receber este título.”

"Operação Bruninho"

A Prefeitura de Belo Horizonte preparou operação especial para o show desta terça-feira. Linha especial de ônibus ligará o Mineirão à Savassi, via Centro, partindo da Avenida Rei Pelé, no lado oposto à saída norte do estádio, esquina com Avenida Abrahão Caram. As viagens terão intervalos de 15 minutos, das 23h às 2h, com desembarques na Estação UFMG; na Rua Curitiba, no Centro; e na Avenida Cristóvão Colombo, na Savassi.

Agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar estarão a postos. Uma das ações será a inversão do sentido de circulação na Avenida Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Rei Pelé, para facilitar o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3 do Mineirão.

BRUNO MARS

Encerramento da turnê “Live in Brazil”. Nesta terça-feira (5/11), às 21h, no Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José), com abertura dos portões às 16h. Pista Premium: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia). Cadeira inferior: R$ 880 (inteira) e R$ 440 (meia). Ingressos para cadeira superior esgotados. À venda na plataforma Ticketmaster.