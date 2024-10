O irmão de Bruno Mars, Eric Hernandez, também conhecido como E-Panda, divertiu os seguidores no Instagram ao publicar fotos ao lado de capivaras em um parque de Curitiba (PR).

"E-Capy dando um chute com as capivaras de Curitiba", escreveu ele, fazendo um trocadilho com seu nome.

Eric aparece nas imagens deitado no gramado com os animais aparecendo no fundo. O irmão de Bruninho ainda tirou uma selfie com uma das capivaras.

Nos comentários, os fãs fizeram piadas com a situação. "Cadê o CPF?", "Que lindo, turistando", "Panda e Capivaras", "Não acredito. No quintal de casa, e eu não vi", "Amei o 'E-Capy'", foram algumas das mensagens.

Bruno Mars e sua banda têm dois shows marcados em Curitiba. O primeiro ocorre nesta quinta-feira (31/10), e o segundo, na sexta (1º/11), no Estádio Couto Pereira.

Bruninho está na reta final das apresentações no Brasil. O astro já passou por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). Após os shows de Curitiba, Bruno desembarcará em Belo Horizonte para encerrar a passagem pelo país no dia 5 de novembro.