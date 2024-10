O show de Criolo, marcado para esta sexta-feira (1º/11), no BeFly Hall, foi cancelado. Em comunicado divulgado no Instagram, a produtora Backstage Productions Brasil afirmou que “motivos de força maior” impediram que a apresentação se realizasse.





"Pedimos a compreensão de todos e informamos que seu reembolso já foi devidamente efetuado e comunicado via e-mail", diz a nota.





O artista desembarcaria na capital mineira para apresentar seu mais recente show, “Ciclo”. No repertório, estavam canções que representam toda sua discografia sem perder a raiz do hip hop e samba, gêneros que fazem parte da espinha dorsal de sua produção.





Criolo iniciou sua carreira em 1989. Paulistano do Bairro de Santo Amaro e criado no Grajaú, Kleber Gomes escreveu seu primeiro rap aos 11 anos e sua primeira canção aos 25. Criador da Rinha dos MCs, dedicada às batalhas de improvisação, lançou em 2006 “Ainda há tempo”, seu primeiro registro em estúdio com tiragem de 500 unidades. Em 2011, despontou no cenário musical brasileiro com “Nó na orelha”, um dos álbuns mais comentados da última década na cena nacional.

Em 2020, ele se juntou a Milton Nascimento para o projeto “Existe amor”. E desde essa época tem se dedicado à apresentação de conteúdos culturais e educacionais por meio de seu canal de streaming, a “Criolo TV”. Em 2024, lançou sua versão de “Lindo lago do amor”, de Gonzaguinha, no álbum “Viver Gonzaguinha”, do sambista Sombrinha.