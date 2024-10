Em “Sublime live sessions”, a belo-horizontina Luiza Carmo, de 22 anos, experimenta a liberdade de se entregar por inteiro. O EP, com cinco faixas, marca o início de sua trajetória na cena musical independente e aborda temas como paixão, desejo e amor-próprio.



“Se isso é amor”, primeira música escrita para o projeto e lançada em setembro como single, marca o tom divertido, irônico e sensual do EP. Além das cinco faixas, o repertório do show desta quarta (30/10), no Cine Theatro Brasil Vallourec, terá outras 10 canções autorais, além de releituras de diversos compositores.

“Sem querer, as composições acabaram abordando uma temática parecida. Em 'Sublime', trato assuntos relacionados ao desejo e à liberdade. Nesse sentido, as escolhas estéticas, como o espaço em que gravamos os clipes das músicas e a escolha do plano, foram feitas seguindo a mesma lógica das composições”, explica a artista.

Cada faixa do EP ganhou o próprio clipe, já disponíveis no YouTube. Gravados no Teatro Municipal Casa da Ópera, em Ouro Preto, e dirigidos por Lucas Drummond. As ideias de erotismo e religiosidade, expressas principalmente na última canção do disco, “Devota beata”, dialogam não só com o espaço histórico, mas com o figurino da cantora mineira e os tons de vermelho usados na cenografia.



Além de três canções autorais, “Sublime live sessions” conta com regravações das músicas “Xuxuzinho”, de Rita Lee; e “Sublime”, de Dani Black. Essa última, mais conhecida na voz de Gal Costa, inspirou o conceito do EP após Luiza Carmo assistir a uma entrevista de Dani sobre a composição.

“A entrevista me marcou pelo momento artístico que estava vivendo. Eu tinha acabado de sair do selo de uma gravadora e começado minha carreira como artista independente”, afirma. “Na entrevista, Dani Black diz que, em todas as situações da vida, é preciso estarmos presentes por inteiro. Da mesma forma, não é interessante aceitar do outro menos que isso. O pensamento fala bastante sobre relações amorosas, mas também pode ser aplicado à nossa própria liberdade.”



Se “Sublime”, na voz de Luiza Carmo, ficou mais melancólica pelo ritmo pausado e presença marcante do piano, “Xuxuzinho” mantém o tom alegre e divertido da composição original, com toques sensuais e debochados.



Admiração por Rita Lee

A admiração de Luiza Carmo por Rita Lee não é segredo. Conforme a cantora belo-horizontina, Rita é uma das suas maiores referências na Música Popular Brasileira.



“Gosto muito da Rita Lee como compositora, mas principalmente como mulher. Ela sempre se posicionou de um jeito escrachado e honesto a respeito do que sentia e pensava. Nas suas letras e melodias, havia certo deboche também. Isso está muito presente em ‘Xuxuzinho’”, afirma.



Além das cinco canções do EP, o repertório desta quarta conta com músicas de Amy Winehouse, Sophie Ellis-Bextor, Mutantes e Gal Costa.



“Montei o repertório a partir do meu gosto pessoal e das minhas referências, incluindo principalmente aquilo que se aproxima da minha linguagem e da forma como faço e vejo música. A presença da Amy Winehouse é uma prova disso. Ela é a artista que mais ouvi desde a infância, por isso fiz questão de incluí-la na setlist do show”, diz Luiza.



“SUBLIME LIVE SESSIONS”

• Álbum de Luiza Carmo

• 5 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

“SUBLIME”

Show de Luiza Carmo. Nesta quarta-feira (30/10), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Eventim.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro