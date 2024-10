Primeira novela original da Max, "Beleza fatal" já tem uma data de estreia. Depois de adiar o lançamento da trama de Raphael Montes, a plataforma anunciou o início da produção: 27 de janeiro de 2025. O streaming também divulgou um teaser com boa parte do elenco nesta quarta-feira (30/10).

"Beleza fatal" terá 40 capítulos, todos gravados entre São Paulo e Rio de Janeiro, e as protagonistas são Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli. O mote central do enredo se passa no competitivo mundo da beleza e dos tratamentos estéticos e envolve elementos como vingança, justiça e, claro, amor. A direção é de Maria de Médices, ex-diretora de novelas da Globo.





Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, Médicis rejeitou a definição de "dramalhão mexicano" para a obra de Montes (autor também de "Bom dia, Verônica", da Netflix). "É um melodrama, bem melodrama... estilo novelas turcas, sabe? Mas com mil pitadas de suspense", explica ela para logo completar: "Resumindo: é novela, com cheiro de novela, com gosto de novela, com tesão de novela".





O elenco traz outros nomes conhecidos do grande público, como Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Caio Blat, Marcelo Serrado, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, além de Romaní, Breno Ferreira, Manu Morelli, Kiara Felippe, Santiago Acosta Cis, Naruna Costa, Georgette, entre outros.

