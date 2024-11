Por Maria Lúcia Passos

O cantor Bruno Mars, que se apresenta em Belo Horizonte na próxima terça-feira (5/11), aproveitou a passagem pela capital mineira para conhecer um dos bares mais tradicionais da cidade: o Tizé Bar e Butequim, localizado no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul. O bar, aberto desde 1967, é um marco cultural de BH, conhecido por seu cardápio de comida mineira e ambiente típico de boteco.

Imagens nas redes sociais mostram Bruno Mars saindo do Tizé no sábado (2/11), cercado por seguranças e equipe. A presença dele surpreendeu os clientes, que aplaudiram e tiraram fotos. Entre os pedidos, Bruno Mars provou clássicos: torresmo e feijão tropeiro, pratos típicos mineiros.

O Tizé é um dos bares mais marcantes na cena boêmia de Belo Horizonte, que se orgulha de ser a “Capital dos Bares”. Com a estética de armazém, o bar reflete a essência do buteco mineiro. Conhecido pela hospitalidade e pelo ambiente descontraído, o Tizé já foi do prefeito Fuad Noman.

O show de Bruno Mars no Mineirão é o último da turnê "Live in Brazil", que passou por várias cidades brasileiras desde outubro, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Belo Horizonte, com sua calorosa recepção e rica cultura de bares, certamente ficará marcada na memória do artista.