Belo Horizonte se prepara para receber um dos maiores astros da música internacional. No dia 5 de novembro, Bruno Mars, aclamado por seus hits que conquistaram as paradas mundiais, se apresenta no Mineirão. Os ingressos ainda estão à venda e podem ser adquiridos tanto on-line quanto presencialmente na bilheteria física do estádio. A disponibilidade dessas últimas entradas são para os setores pista premium e cadeira inferior.

Quanto investir para não perder essa experiência

O ingresso para a pista premium, setor mais próximo ao palco, custa R$ 1250 (inteira), enquanto a cadeira inferior, com uma visão mais elevada do show, sai por R$ 800 (inteira). Em ambos os casos, a meia-entrada disponível é exclusiva para idosos, conforme as regras do evento.

Aqueles que optarem pela compra on-line devem estar atentos à taxa de serviço de 20% aplicada em cada bilhete. Para evitar esse acréscimo, os fãs podem se dirigir à bilheteria do estádio, localizada na Av. Abrahão Caram, 1001, no bairro Pampulha, que funciona de terça a sábado, das 10h às 17h. Vale destacar que a bilheteria não abre em feriados, emendas de feriados e em dias de jogos e outros eventos esportivos e musicais.

Segundo informações da plataforma de ingressos, foram colocados à venda 55.679 bilhetes para a apresentação, consolidando o show como um dos maiores eventos musicais do ano em Belo Horizonte.

Estrutura do evento

O Mineirão foi dividido em vários setores para acomodar a grande quantidade de público. O setor mais numeroso, a cadeira superior, com capacidade para 24.549 pessoas, foi o primeiro a ter seus ingressos esgotados, reflexo do enorme interesse pelo show.

A pista premium, com lotação para até 18 mil fãs, ainda tem ingressos disponíveis, e promete ser o lugar mais disputado para aqueles que querem uma experiência mais próxima ao palco e ao astro. Por fim, os setores de cadeira inferior recebem até 13.130 espectadores, garantindo uma visão privilegiada do show.

Com uma estrutura preparada para grandes eventos, o Mineirão já foi palco de shows internacionais e está acostumado a receber multidões. Ideal para receber as mais de 50 mil pessoas esperadas.

Quem é Bruno Mars?

Bruno Mars, nascido Peter Gene Hernandez, é um cantor, compositor e produtor musical havaiano que alcançou fama internacional com sua mistura de pop, funk, R&B e soul. Com um talento para criar hits, ele conquistou o mundo com músicas como "Just the Way You Are", "Grenade", "Uptown Funk" e "24K Magic". Ao longo de sua carreira, Bruno Mars já vendeu milhões de discos, conquistou vários prêmios Grammy e foi aclamado como um dos artistas mais carismáticos e versáteis da atualidade.

O sucesso de Mars vai além de suas habilidades vocais e de composição. Ele também é conhecido por suas performances energéticas e pela impressionante capacidade de cativar o público com suas coreografias e presença de palco. Sua última turnê, "24K Magic World Tour", foi um sucesso absoluto e esgotou arenas ao redor do mundo.

Expectativa em Belo Horizonte

A expectativa dos mineiros para o show de Bruno Mars é alta. Em 2012 o astro pop cancelou o show previsto para acontecer na cidade com a explicação de "questões logísticas" dada pela empresa responsável por produzir o evento.

Somado ao desejo adiado de ver o cantor, o espetáculo de 5 de novembro marca também o encerramento da turnê de Bruno Mars pelo Brasil, após as seis apresentações em São Paulo, três no Rio de Janeiro e duas em Brasília.

Serviço

Bruno Mars em Belo Horizonte

Ingressos: on-line ou na bilheteria do Mineirão (Av. Abrahão Caram, 1001, Pampulha - de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados, emendas de feriados e em dias de jogos e eventos no espaço).

Valores: a partir de R$ 800 (inteira)

Data do show: 05 de novembro

Local: Mineirão (Av. Abrahão Caram, 1001, Pampulha)