O cantor pop Bruno Mars realizou um show para 60 mil pessoas em São Paulo nesse domingo (13/10). O evento, que marcou a última de suas seis apresentações na capital paulista, movimentou bastante a economia da cidade.

De acordo com a São Paulo Turismo (SPTuris), os shows do artista podem ter gerado R$ 102,7 milhões apenas com os turistas que saíram do interior paulista e de outros estados. O valor corresponde aos gastos com hospedagem, transporte, alimentação e compras realizadas pelos fãs.

Aproximadamente 409 mil ingressos foram vendidos para os eventos, feitos no estádio MorumBIS. Destes, a SPTuris calcula que 15%, aproximadamente 61,4 mil, foram adquiridos por pessoas de fora da cidade de São Paulo, a série de apresentações na capital representou quase metade da bilheteria total dos shows feitos no Brasil.

Agora, Bruno Mars segue com sua turnê para outras cidades: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, onde possui oito apresentações programadas.

Economia pode se movimentar mais

A SPTuris avalia que o movimento de turistas em São Paulo pode aumentar devido a outros eventos até o fim do ano. De acordo com a empresa, o calendário do segundo semestre conta com outros 93 shows com capacidade de atração de turismo. Confira os destaques:





- Paul McCartney: 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque;

- O festival de heavy metal Knotfest: 19 e 20 de outubro, no Allianz Parque;

- The Smashing Pumpkins: 3 de novembro, no Espaço Unimed;

- Keane: 9 de novembro, no Espaço Unimed;

- Franz Ferdinand: 14 de novembro, no Tokio Marine Hall;

- Linkin Park: 15 e 16 de novembro, no Allianz Parque;

- Lenny Kravitz: 23 de novembro, no Allianz Parque;

- Iron Maiden: 6 de dezembro, no Allianz Parque.

O departamento municipal estima que, anualmente, o turismo relacionado a shows e festivais injeta mais de R$ 2 bilhões na economia da cidade.