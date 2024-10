Um pescador encontrou restos humanos no abdômen de um tubarão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os restos mortais de uma turista foram encontrados no ventre de um tubarão pescado no Timor-Leste. Colleen Monfore, americana de 68 anos, havia desaparecido em 26 de setembro durante passeio de barco na Indonésia. A polícia suspeita de que sejam dela as partes corporais encontradas.

Segundo o jornal 'The Sun', a mulher estava em um passeio de barco de mergulho com seis amigos ao redor da ilha Pulau Reong quando a tragédia ocorreu. Ela foi arrastada pelas fortes correntes e o guia não conseguiu puxá-la de volta para o barco. Equipes de resgate a procuraram por oito dias antes de desistirem em 3 de outubro, devido às condições perigosas no mar.





No último domingo (6), um pescador no Timor-Leste, país vizinho, encontrou restos humanos no abdômen de um tubarão. "O tubarão foi pescado, mas ele não estava em saúde normal. Eu pensei que ele poderia ter engolido plástico ou uma vara de pescar", relatou o pescador, segundo o jornal.





O homem, então, teria aberto o animal para verificar o problema e teria encontrado os restos mortais de uma mulher. As partes do corpo vestiam roupas de mergulho, segundo relatos de locais. As autoridades do Timor-Leste estão contatando a Indonésia, para que um exame de DNA seja feito.





"Pelo traje de mergulho usado pela vítima, suspeita-se que ela fosse uma mergulhadora. Os resultados da investigação serão publicados em breve após a divulgação de informações mais completas", disse o diretor de operações das Ilhas Alor, território do Timor-Leste, ao jornal.