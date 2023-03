'Pernas vivas': estudantes do Recife fazem ações contra ataques de tubarão

No Recife, ataque de tubarão a banhistas e surfistas é comum (foto: Reprodução Twitter)

Com os



Com os recentes ataques de tubarão nas praias de Recife, um grupo de estudantes lançou uma campanha para conscientizar os frequentadores das praias locais, como a Praia Grande, do perigo de ataques de tubarão.

Eles lembram que o perigo é exposto em placas na praia e para manter “as pernas vivas” é preciso evitar o banho de mar na praia, sobretudo em épocas do ano em que os tubarões ficam no litoral pernambucano. No vídeo, os estudantes usaram fantasias do animal e até fantasiaram um gato de tubarão.



Bom dia, ordinários!

Quem for pra praia hoje, lembre: respeite as placas e não entre em áreas proibidas! %uD83D%uDE4C



Ilustração: @tiagoarts.ilustra pic.twitter.com/EaSkxC6qnQ %u2014 Recife Ordinário (@recifeordinario) March 11, 2023

Três ataques em duas semanas