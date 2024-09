Cachorro corajoso enfrenta tubarão em praia e viraliza no TikTok

Enquanto banhistas se protegem de um tubarão-azul na beira da praia, um cachorro corajoso pula no mar, nada até o animal e dá uma mordida em sua cauda. Ignorado pelo gigante marinho de dois metros, o cãozinho volta feliz para seu dono, sem nenhum ferimento. A cena foi gravada no domingo (22) em Dénia, região costeira de Valência, na Espanha. O vídeo rapidamente viralizou no TikTok, acumulando milhões de visualizações.







O autor da gravação, David López, de 20 anos, conta que estava na praia quando avistou o tubarão se aproximando. “Chamamos os salva-vidas, e eles contactaram o aquário para vir socorrê-lo. Um senhor ao lado era o dono do cachorro, que começou a latir para o tubarão. Então o senhor me disse: ‘Vou soltar ele para ver o que faz’. O cachorro correu atrás do tubarão, mordeu o rabo e voltou. Parecia cena de filme”, comentou David ao Portal g1.



Cachorro enfrenta Tubarão-azul corajosamente



O vídeo que mostra a ação do cachorro rapidamente alcançou 9 milhões de visualizações no TikTok. A atitude inesperada do cachorro gerou uma série de comentários engraçados nas redes sociais, como “o cachorro: naquele dia eu acordei muito louco” e “quem tem medo de morrer, não pode nem nascer”. A interação entre os dois animais, apesar de inusitada, terminou sem ferimentos para ambos.



O que causou a morte do Tubarão-azul?



Embora nenhum dos animais tenha se ferido durante a interação, o tubarão-azul foi encontrado morto na terça-feira (24) por especialistas do aquário Oceanogràfic de Valência. A causa da morte foi uma lesão no cérebro provocada por um choque contra um peixe-espada. Segundo os biólogos, este tipo de incidente não é raro.



Como os Tubarões-azuis interagem com outros animais?



A bióloga marinha Isabella Moya Lara explicou que é provável que o tubarão já estivesse ferido no domingo. “O tubarão-azul é comum em águas tropicais, embora seja considerado um tubarão oceânico. Encontrá-lo próximo à costa pode indicar alguma debilidade, deixando-o desnorteado, o que explica a falta de reação ao contato do cachorro”, afirmou ao G1. Além disso, ela destacou que o tubarão certamente não estava em um momento de alimentação, pois, caso estivesse, teria reagido ao contato do cachorro de forma mais agressiva.



Isabella Moya Lara também mencionou que, durante o estado de frenesi, os tubarões tendem a explorar tudo o que está ao alcance deles. Este estado é um dos principais motivos para a ocorrência de incidentes com humanos. Contudo, no caso do tubarão-azul em Valência, a interação não seguiu o padrão esperado devido à sua condição debilitada.

O incidente destacou a importância de entender mais sobre a interação de tubarões com outros animais marinhos e a necessidade de continuar estudando as causas das lesões provocadas por peixes-espada. Segundo a organização Oceanogràfic, foram documentados vários casos de tubarões-azuis com lesões semelhantes nos últimos anos, o que levou a comunidade científica a investir em pesquisas adicionais sobre o tema.