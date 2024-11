Cantor e compositor, que encerra a turnê no Brasil em BH, passou por cidades como São Paulo, onde fez seis shows no Estádio do Morumbi

Bruninho está com a corda toda. Faz esta noite (5/11), no Mineirão, o último show da temporada de 12 performances no Brasil. Volta para casa com o título de Mister Simpatia e, acima de tudo, volta para casa com o bolso cheio.

Os ingressos foram disputados e, em pouco tempo, acabaram em São Paulo (seis apresentações), no Rio de Janeiro (três shows), Brasília e Curitiba (duas apresentações em cada cidade). Na capital mineira, a chance para os retardatários foi enfiar a mão na carteira, chamar os amigos e dividir os camarotes com preços para lá de salgados.

O maior deles – com capacidade para 62 pessoas – custa R$ 110 mil ou R$ 1.775 por cabeça. O menor – com capacidade para 18 pessoas – sai pela bagatela de R$ 42 mil ou R$ 2.334 individual. Quem encarar a área VIP tem direito a open bar (água, refrigerante, suco e cerveja) e open bar (snacks variados, chips de batatas, wraps vegetarianos, chicken e fish chips, pizza, burguer, pastéis, coxinha de frango, delícia de alho-poró, bombom napolitano, uma pasta com dois molhos).

Garçom, recepcionista e uma vaga de estacionamento estão no pacote. A coluna quis saber quantos e quais camarotes foram vendidos, mas a Live Nation, produtora do evento, não informa os números de seus shows.

As embaixadoras da Jornada Solidária Vera Comini, Denise Guerra, Déa Malard Assad e Carla Machado Ramon Lisboa/EM/D.A Press

• NOITE SOLIDÁRIA



Tudo pronto para um dos mais disputados eventos da cidade, a Noite de Prêmios da Jornada Solidária, programa de responsabilidade dos Diários Associados. Em sua 21ª edição, o encontro será realizado nesta terça-feira (5/11), no Salão de Festas do Minas Tênis Clube 2, no Mangabeiras.

Isabela Teixeira da Costa, que comanda o evento, pede aos convidados que cheguem a partir das 19h30 para que a Noite de Prêmios comece pontualmente, às 20h. Os convites dão direito a quatro rodadas, mas quem quiser poderá adquirir três rodadas extras.

As embaixadoras da Jornada, grupo que ajudou na venda dos convites, foi recebida na sede do Estado de Minas, TV Alterosa e Portal Uai por Patricia Duque e pelo o buffet Café do Pedro, de Isabela e Fernando Zarife.



• PARCERIAS



Nesta edição, os parceiros da Noite de Prêmios são Minas Tênis Clube, RD Design de Olguinha Ullmann, LF Loja das Festas, Belíssima Decor, Krug Bier, Bouquet Garni, Club do Chef, Cristina Misk, Célia Soutto Mayor, Rullus, Vó Jovina, Fofíssimo, Mariana Laender, Fusion Du Chocolat, AM Chocolates, Top Food, D’Gosto, Eu Caramelo, Pera Limonera, Café Belloto, Casa Nicolau Cafe, Café do Pedro, Inhac por Léo Paixão e Vasto Restaurante.



• BENEFICIADOS



Serão beneficiados o Centro Comunitário Infantil Caminhando com Jesus, do Bairro Camargo; as creches comunitárias Bom Menino, Madre Garcia, Recanto Verde, Santa Maria Madalena, Vila Piratininga e Vovó Geralda Lucas; a Creche Instituto Batista Itatiaia; e as creches Casinha dos Anjos, Santa Terezinha, Sementes do Amanhã e Escolinha Evangélica de Educação Infantil.