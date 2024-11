O Collins Dictionary, um dos mais importantes da língua inglesa, anunciou que “brat” é a palavra do ano de 2024. O termo já existia, mas caiu na boca do público após o lançamento do álbum da cantora britânica Charli XCX.





Se antes brat significava pirralho, o dicionário agora define a palavra como “alguém de atitude confiante, independente e hedonista”. “Mais do que um álbum de enorme sucesso, ‘brat’ é um fenômeno cultural que repercutiu nas pessoas globalmente, e ‘brat summer’ se estabeleceu como uma estética e um modo de vida”, disse a editora do dicionário em comunicado anunciando a escolha deste ano.











O dicionário creditou Charli como a responsável pela popularização do termo. “Brat” é o sexto álbum de estúdio da cantora, lançado em junho. A capa verde neon com a palavra escrita na fonte Arial se tornou uma sensação no mundo pop, com músicas dançantes e chicletes.





Na época do lançamento, Charli falou sobre que brat é “aquela garota que é um pouco bagunceira e gosta de festejar e talvez diga algumas coisas idiotas às vezes”.











“Que se sente ela mesma, mas talvez também tenha um colapso. Mas meio que, tipo, festeja, é muito honesta, muito direta. Um pouco volátil. Tipo, faz coisas idiotas. Mas é brat. Você é brat. Isso é brat”, ela disse em um vídeo do TikTok.





O clima “Brat” invadiu até a campanha eleitoral de Kamala Harris. Em julho, Charli XCX deu a Harris seu selo de aprovação. "Kamala é brat”, escreveu no X. Logo, surgiram memes e camisetas com o nome de Harris no estilo do álbum pop. A conta oficial da atual vice-presidente adotou um banner temático de “Brat”.

Outras palavras

O Collins também destacou outras palavras que estiveram em alta em 2024. Entre elas estavam "delulu", que significa estar "completamente enganado ou irrealista em suas ideias ou expectativas", e "looksmaxxing", uma palavra comumente usada em comunidades masculinas online que se refere a "tentar maximizar a atratividade da aparência física de alguém".





Outra citada foi "rawdogging", que pode ser entendida como empreender uma jornada sem nenhuma forma de entretenimento. Na esteira dos protestos anti-turismo que fizeram barulho na Europa ao longo do ano, “anti-tourism” também ganhou espaço nas redes sociais.





“Supermajority”, que pode ser entendida como uma grande maioria em um órgão legislativo que permite que um governo aprove leis com pouco escrutínio, também teve destaque.





No ano passado, o dicionário nomeou “inteligência artificial” como sua palavra do ano, dizendo que era “considerada a próxima grande revolução tecnológica”.